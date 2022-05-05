DWN: цены на дизель в США достигли рекордной отметки — в Германии ждут того же

Цена на дизельное топливо в США растёт уже вторую неделю подряд и достигла рекордной отметки: $5,16 за галлон, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Эксперты объясняют «молниеносный» рост стоимости солярки подорожанием нефти и прогнозируют, что в ближайшее время этот тренд сохранится. Новых ценовых пиков опасаются и в Германии, особенно в случае введения эмбарго на энергетические поставки из России, отмечает немецкое издание.
В США наблюдается взрывной рост цен на дизельное топливо, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По данным американской компании GasBuddy, которая в режиме реального времени предоставляет водителям данные о стоимости топлива более чем на 150 тыс. заправок, средняя цена галлона солярки в США растёт уже вторую неделю подряд и достигла рекордной отметки $5,16, превысив прошлогодний показатель на $1,29.
«Молниеносный» рост стоимости дизеля эксперты из GasBuddy объясняют увеличением цены на нефть и прогнозируют, что в ближайшее время этот тренд сохранится. Потребители ощутят происходящее по размеру чека в супермаркетах, строительных магазинах и аэропортах. При этом подорожание топлива приводит к росту инфляции, а это сказывается на всех сферах американской экономики, а не только на перевозках и сельском хозяйстве. К тому же запасы дизеля в США сейчас достигли рекордно низкой отметки. Сильнее всего нехватка ощущается на восточном побережье.
В Германии же средняя цена на дизель достигла рекордной отметки €2,325 за литр ещё в середине марта, продолжает издание. После начала боевых действий на Украине она выросла на 66 евроцентов. После этого стоимость солярки снизилась, но сейчас она вновь начинает повышаться. И хотя прежний ценовой пик ещё не достигнут, есть все основания опасаться взрывного роста стоимости дизеля в Германии. Особенно если будет введено эмбарго на энергетические поставки из России. Эксперты прогнозируют, что в таком случае цена на нефть марки Brent увеличится с нынешних $106,78 до $185 за баррель.
Многим известно, что Германия находится в сильной зависимости от нефти и газа, а также минерального сырья из России, но мало кто знает о зависимости ФРГ от российского дизеля, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. А ведь в 2019 году, по данным Института немецкой экономики, 15% от 33 млн тонн сожжённого немецкими автомобилистами дизельного топлива были поставлены из России. И в целом в тот год треть всего импорта солярки в ФРГ пришлась на Россию.
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