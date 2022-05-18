Handelsblatt: Венгрия блокирует эмбарго на российскую нефть не только из-за денег — Орбану нужны хорошие отношения c Россией

19:22
Дмитрий Тарасов рассказал, что его избили фанаты ЦСКА из-за атрибутики «Спартака»
Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, как его в школьном возрасте избили фанаты столичного ЦСКА.
19:18
В Челябинской области рассказали о предстоящей акции «Ночь музеев»
В Челябинской области в традиционной акции «Ночи музеев», которая пройдёт 21 мая, примут участие частные галереи, театры и учебные заведения. Отмечается, что учреждения культуры будут работать в вечернее и ночное время.
19:13
Опрос: 34% россиян меняют работу из-за выгорания и стресса
Россияне рассказали о причинах смены места работы — по словам 47%, они принимают такое решение из-за неготовности работодателя повышать зарплату, а 34% утверждают, что поступают так из-за профессионального выгорания и стресса.
19:12
Врач Калинин рассказал о самых распространённых травмах, которые можно получить на даче
Консультант цифрового медицинского центра «Доктор рядом», врач общей практики Андрей Калинин рассказал о самых распространённых травмах, которые можно получить на даче.
19:12
В Свердловской области предупредили об аномальных дождях 19 мая
В Свердловской области предупредили об аномальных дождях, грозах и граде 19 мая.
19:12
Власти Москвы рассказали об исторических выставках в центрах госуслуг
Начальник управления по реализации проектов центров госуслуг Михаил Маслов рассказал об исторических выставках в центрах госуслуг. Экспонатами становятся архивные документы и предметы времён Великой Отечественной войны, которые приносят горожане.
19:12
Овечкин вернулся в Россию после вылета «Вашингтона» из плей-офф НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся в России.
19:12
Специалист-токсиколог рассказал о том, что необходимо делать при укусе змеи
Специалист-токсиколог Свердловского областного центра острых отравлений рассказал о том, какие меры необходимо предпринять при укусе змеи.
19:10
Росстат: ВВП России вырос на 3,5% в I квартале
Росстат заявил, что, согласно предварительным оценкам, ВВП России в I квартале вырос на 3,5%.
19:10
Волонтёрская акция «Время добра» пройдёт 18—27 мая в Москве
Волонтёрская акция «Время добра» состоится 18—27 мая в Москве. Запланировано более 40 мероприятий, в том числе субботник, высаживание деревьев, поддержка нуждающихся граждан и приютов для животных.
19:09
Глава Ростуризма Догузова: на развитие туристических городов направят 7 млрд рублей
На развитие центров туристических городов планируют направить 7 млрд рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Госдуме.
19:08
Зась: в ОДКБ приветствуют стремление Китая расширить сотрудничество с организацией
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в интервью RT заявил, что в ОДКБ приветствуют стремление Китая расширить сотрудничество с организацией.
19:03
Фернандес объявил, что приостанавливает свой контракт с ЦСКА
Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что покинет Россию после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
19:01
Небензя: Генсек ООН предлагает исключить Россию из ограничений на экспорт удобрений
Генсек ООН Антониу Гутерреш предлагает ввести исключения для ограничений на экспорт удобрений из России, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
19:01
Небензя: никаких подтверждений подготовки КНДР ядерного испытания не было
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никаких подтверждений подготовки КНДР ядерного испытания не было.
18:56
Политолог Мезюхо: в Польше достаточно сильны реваншистские настроения
Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал заявление помощника президента России Владимира Мединского о том, что Польша при первом удобном случае заберёт себе западные территории Украины.
18:50
Генсек ОДКБ Зась высказался о попытках Запада посеять раздор между странами организации
Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась высказался о попытках Запада посеять раздор между странами ОДКБ.
18:46
Опрос: родители рассказали о причинах обращения к психологу по поводу детей
Родители рассказали о причинах обращения к психологу по поводу детей.
18:45
В Челябинской области продлили штормовое предупреждение
В Челябинской области продлили штормовое предупреждение на 19 мая.
18:44
Новак: Россия не планирует прекращать поставки пшеницы в Турцию
Вице-премьер России, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак заявил, что Россия не намерена прекращать поставки пшеницы в Турцию.
18:37
Матыцин выразил Вяльбе благодарность за плодотворную работу на посту главы ФЛГР
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал переизбрание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на новый срок.
18:32
Google Play удалил приложения НТВ
Маркетплейс Google Play удалил все приложения НТВ.
18:30
Аксёнов: Крым готов обеспечить транзит электричества и газа на сопредельную территорию
Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью RT заявил, что Крым готов обеспечить транзит электроэнергии и газа на территорию сопредельных регионов.
18:29
Глава Ростуризма Догузова прокомментировала ситуацию с турпотоком в России
Внутренний турпоток в России в 2021 году восстановился практически на 90% к уровню 2019 года, а также в полтора раза превысил показатели 2020 года, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Госдуме.
18:28
Глава Крыма Аксёнов рассказал о помощи освобождённым регионам Украины
Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью RT рассказал о помощи освобождённым городам и регионам Украины, в том числе Херсону, Бердянску и Мелитополю.
18:27
Хуснуллин: Запорожская АЭС продолжит работу
Запорожская АЭС, расположенная на территории контролируемого Россией города Энергодар, продолжит работу, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
18:26
Аксёнов высказался о туристическом сезоне в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов в беседе с RT высказался о ситуации с предстоящим туристическим сезоном на полуострове.
18:22
Прокурор просит 7,5 года колонии для обвиняемой в мошенничестве экс-замглавы Минобрнауки
Гособвинение просит приговорить к 7,5 года колонии и штрафу бывшего заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич, обвиняемую в крупном мошенничестве.
18:20
Врач Баллирано рассказала о возможных причинах возрастных изменений
Врач — дерматолог-косметолог, специалист лазерной хирургии, член Межрегиональной общественной организации специалистов ботулинотерапии (МООСБТ) Татьяна Баллирано рассказала о возможных причинах возрастных изменений.
18:19
Мединский заявил об ограниченном суверенитете нынешних киевских властей
Помощник президента России Владимир Мединский в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» заявил, что нынешние киевские власти имеют ограниченный суверенитет.
18:16
«Победа» запустит регулярный рейс Петербург — Минск с 10 июня
Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», запустит регулярный рейс по направлению Санкт-Петербург — Минск с 10 июня.
18:14
Фармаколог Эдигер рассказал о важных лекарствах из домашней аптечки
Клинический фармаколог Александр Эдигер рассказал о лекарствах, которые должны быть в домашней аптечке.
18:12
Хуснуллин: Россия будет восстанавливать все освобождённые территории Украины
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что российская сторона будет восстанавливать все освобождённые территории Украины.
18:12
На Ямале зафиксировали первые лесные пожары с начала сезона
В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали первые лесные пожары с начала пожароопасного сезона.
18:08
Мединский: Польша при первом удобном случае «отгрызёт» у Украины западные земли
Помощник президента России Владимир Мединский высказал мнение, что Польша при первом удобном случае заберёт себе западные территории Украины.
18:07
В ЕС заявили о блокировании шестого пакета антироссийских санкций
Обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
18:06
«Аэрофлот» приостанавливает продажу билетов в ряд аэропортов юга России до 30 июня
Авиакомпания «Аэрофлот» из-за ограничений на полёты в аэропорты юга России приостановила продажу билетов на данные рейсы до 30 июня.
18:05
Новак: Россия и Турция договорились увеличить число авиарейсов с обеих сторон
Россия и Турция договорились об увеличении количества авиарейсов между двумя странами, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
18:04
Товаровед Абдулина дала рекомендации по выбору игрушек для детей
Товаровед-эксперт Ксения Абдулина дала рекомендации по выбору игрушек для детей.
18:02
Москва выставила на торги 36 объектов недвижимости под ведение бизнеса
Москва выставила на аукцион 36 объектов недвижимости — 34 нежилых помещения и два здания, одно из которых реализуется с земельным участком.
18:00
Мединский прокомментировал планы Швеции вступить в НАТО
Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал планы Швеции вступить в НАТО.
17:59
На портале «Узнай Москву» представили спецподборку к Международному дню музеев
На портале «Узнай Москву» собрали специальную подборку к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.
17:55
Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию на Украине на 90 суток
Украинский лидер Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию на Украине на 90 суток.
17:54
Исследование: в России женщины чаще мужчин заказывают бытовые услуги
По данным исследования, в России женщины в полтора раза чаще мужчин решают бытовые проблемы при помощи заказа бытовых услуг.
17:50
Выставка о творчестве Вячеслава Полунина открылась в Москве
Выставка о творчестве народного артиста России Вячеслава Полунина открылась в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.
17:50
Россия и Турция договорились о приёме карт «Мир» в турецких отелях
Россия и Турция договорились о начале приёма карты МИР в турецких отелях и об увеличении её использования в банкоматах. Об этом проинформировал российский вице-премьер Александр Новак.
17:49
Захарова: ответные меры на решение Финляндии вступить в НАТО станут сюрпризом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры на решение Финляндии вступить в НАТО станут сюрпризом.
17:49
СЭ: Кубок России по футболу может сменить формат на швейцарскую систему
Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность изменения формата Кубка России на швейцарскую систему, которая используется на многих шахматных турнирах.
17:48
В Татарстане рассказали о работе по выполнению годового плана по строительству жилья
В Татарстане сдали 1,3 млн квадратных метров жилья, что составляет 49% от годового плана по строительству недвижимости.
17:48
Эксперты по рынку труда прокомментировали ситуацию с рабочими специальностями
Эксперты по рынку труда прокомментировали ситуацию с рабочими специальностями в России.