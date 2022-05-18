Handelsblatt: Венгрия блокирует эмбарго на российскую нефть не только из-за денег — Орбану нужны хорошие отношения c Россией

Нежелание Венгрии одобрить эмбарго ЕС на российскую нефть связано не только с желанием получить компенсации, считает Handelsblatt. Как отмечает издание, Виктор Орбан сильно не доверяет Брюсселю и ему важно сохранить хорошие отношения с Россией.

Премьер Венгрии Виктор Орбан придерживается мнения, что вина за нынешний рост цен на энергию лежит не на России, а на санкционной политике ЕС, пишет Handelsblatt. Своим нежеланием утвердить эмбарго на российскую нефть Орбан подрывает единство ЕС и играет на руку Москве, отмечает издание.

Венгрия действительно сильно зависит от российской нефти и отказ от неё будет иметь тяжёлые последствия для страны, пишет Handelsblatt: именно поэтому Будапешт настаивает на компенсационных выплатах. Однако дело заключается не только в деньгах, считает Handelsblatt.

Орбан хочет сохранить хорошие отношения с Москвой, пишет издание. Об этом, в том числе, говорят его недавние назначения внутри правительства: Орбан по-прежнему делает ставку на близких к России политиков. Как отмечает Handelsblatt, венгерский лидер сильно не доверяет Брюсселю.

По мнению издания, прочие восточноевропейские страны ЕС могут оказать на Венгрию давление в рамках краткосрочного решения проблемы. Также Будапешту могут быть предложены компенсационные выплаты. В среднесрочной же перспективе ЕС даже может отказаться от механизма консенсуса, считает Handelsblatt. Это особенно актуально в свете возможного дальнейшего расширения союза.