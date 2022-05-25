Der Spiegel: Орбан ввёл в Венгрии ЧП в связи с украинским кризисом

12:32
Опрос: 95% россиян включают сладкое в свой рацион
По данным опроса, сладкое является частью ежедневного рациона большинства россиян (95%).
12:28
Путин посетит в московском военном госпитале раненых участников спецоперации на Украине
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин сегодня, 25 мая, посетит в московском военном госпитале раненых участников спецоперации на Украине.
12:17
«Жёлтый» уровень террористической опасности отменят в двух районах Воронежской области
С 26 мая «жёлтый» уровень террористической опасности прекратит действие в Россошанском и Кантемировском муниципальных районах Воронежской области. Такое решение приняли власти региона.
12:17
Бестемьянова: допуск российских делегатов на конгресс ISU станет светом в конце туннеля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением, что допуск российских делегатов на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) станет светом в конце туннеля для спортсменов национальной сборной в плане надежды на участие в международных соревнованиях.
12:13
Медведев заявил об объявленной России научной блокаде
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте страны по науке и образованию заявил, что российской стороне объявили не только экономическую, но и научную блокаду.
12:11
Белоруссия планирует увеличить экспорт в Россию на 40%
Заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков сообщил о планах по увеличению экспорта в Россию на 40%.
12:07
Тарпищев: Рублёв выглядит стабильнее других российских теннисистов
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Андрей Рублёв показывает самую стабильную игру из всех российских теннисистов на данный момент.
12:06
Фанаты «Зенита» выкупят абонементы только на первый круг из-за бойкота Fan ID
Фанаты «Зенита» из объединения «Ландскрона» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).
12:04
Премьер Польши Моравецкий призвал оппозицию поддержать конфискацию собственности России
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозиционные силы страны поддержать конфискацию российской собственности.
11:56
МИД России: вопрос обмена Медведчука сейчас не рассматривается
Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что вопрос о возможности обмена украинского политика Виктора Медведчука в настоящий момент не рассматривается.
11:54
Тихоокеанский туристский форум стартовал во Владивостоке
Тихоокеанский туристский форум стартовал во Владивостоке, он проводится уже восьмой раз. В нём участвуют представители туристической отрасли, маркетинга, ресторанного бизнеса, а также блогеры и тревел-журналисты.
11:51
Бригады Иванова и Кукуяна назначены на ответные стыковые матчи между клубами ФНЛ и РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские бригады на ответные стыковые матчи за право сыграть в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
11:50
Кирилл Кяро сыграет психиатра в детективной драме «Экзорцист»
Видеосервис KION объявил о начале съёмок многосерийной детективной драмы «Экзорцист» с Кириллом Кяро. Актёр сыграет успешного психиатра.
11:47
Минобороны России показало кадры ракетных ударов по цехам завода «Мотор Сич» в Запорожье
Министерство обороны России опубликовало видео ракетных ударов по цехам завода «Мотор Сич» в Запорожье.
11:43
Аленичев считает, что введение Fan ID не поднимет уровень безопасности на стадионах
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID).
11:42
Российские ракеты поразили пункты управления и два радиолокационных поста ПВО Украины
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские ракеты поразили пункты управления и два радиолокационных поста ПВО Украины.
11:39
Аленичев: кажется, у руководства «Спартака» уже есть решение по Ваноли
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о наставнике красно-белых Паоло Ваноли.
11:34
Басурин заявил о применении тактики малых котлов на Авдеевском направлении
Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала заявил о применении тактики малых котлов на Авдеевском направлении.
11:32
Депутат Бессараб поддержала решение мэра Москвы объявить ковидную амнистию
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала решение мэра Москвы Сергея Собянина объявить ковидную амнистию.
11:31
Эксперт Тараканова дала советы на случай, если потерялся ребёнок
Руководитель региональной Школы «ЛизаАлерт» Анастасия Тараканова рассказала, что необходимо делать, если потерялся ребёнок.
11:29
Вооружённые силы России уничтожили в Запорожье цеха завода «Мотор Сич»
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы уничтожили в Запорожье цеха завода «Мотор Сич».
11:27
Минобороны России: резервные подразделения ВСУ уничтожены в Днепропетровской области
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил об уничтожении резервных подразделений ВСУ в Днепропетровской области.
11:26
Терюшков подтвердил, что Мирзов не полетел с «Химками» на стыковой матч в Хабаровск
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что полузащитник Резиуан Мирзов не полетел с командой на стыковой матч в Хабаровск.
11:23
Агент Головина заявил, что возвращение футболиста в Россию даже не рассматривается
Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, в каких странах футболист может продолжить карьеру, если решит сменить клуб.
11:23
Минобороны России: порт Мариуполя начал работать в обычном режиме
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что порт Мариуполя начал работать в обычном режиме.
11:22
Превышение уровня вредных веществ в воздухе зафиксировали в Казани
Эксперты Гидрометцентра Татарстана выявили превышение предельно допустимой концентрации двух вредных веществ в Центральном и Кировском районах Казани.
11:20
В Тюменской области рассказали о ликвидации лесного пожара
По информации Департамента лесного комплекса, возгорание леса произошло в Тюменском районе. Его локализовали утром 25 мая.
11:17
Жена офицера «Азова» Прокопенко назвала условия его содержания в плену удовлетворительными
Жена командира националистического полка «Азов» Дениса Прокопенко назвала условия его содержания в плену удовлетворительными.
11:07
Менеджер Бивола отреагировал на бой Альвареса с Головкиным
Вадим Корнилов, менеджер действующего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Дмитрия Бивола, заявил, что для мексиканца Сауля Альвареса третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным на данный момент более привлекателен.
11:06
Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС
Совет Федерации поддержал внесённую президентом России кандидатуру Александра Куренкова на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий.
11:05
ДНР: ВСУ за 98 дней выпустили по республике около 30,2 тысячи боеприпасов
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска за 98 дней выпустили по территории Донецкой Народной Республики около 30,2 тыс. боеприпасов.
11:04
До +32 °С ожидается в Ростове-на-Дону в последнюю неделю мая
С 25 по 31 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха достигнет +32 °С, прогнозирует региональный Гидрометцентр.
11:03
Юрист оценила вероятность победы организаторов Уимблдона в судебном деле против ATP
Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала о шансах иска организаторов Уимблдона к Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за лишения турнира рейтинговых очков.
11:03
За сутки в России госпитализированы 2503 человека с COVID-19
За сутки в России госпитализированы 2503 человека с COVID-19, накануне — 2466.
10:59
Прокуратура Тюменской области проведёт проверку после обморока двух детей в филармонии
Прокуратура Тюменской области установит причины инцидента в Тюменской филармонии. Двум несовершеннолетним стало плохо во время концерта, посвящённого Дню славянской письменности и культуры.
10:56
План по ремонту дорог в Ростове-на-Дону выполнили к 24 мая на 70%
Запланированные работы по ремонту дорожного покрытия в Ростове-на-Дону выполнены на 70% к 24 мая. О ходе работ сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
10:56
Газизов высказался о стыковых матчах «Уфы» с «Оренбургом»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением об «Оренбурге» в преддверии стыковых матчей чемпионата России.
10:55
В МИД России прокомментировали возможность обмена осуждённого на Украине Шишимарина
Замглавы МИД России Андрей Руденко прокомментировал возможность обмена осуждённого на Украине российского военнослужащего Вадима Шишимарина.
10:51
Силы ДНР и ЛНР взяли под полный контроль 219 населённых пунктов на территории ДНР
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что силы ДНР и ЛНР освободили и взяли под полный контроль 219 населённых пунктов на территории республики.
10:41
В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг Додона
Замглавы МИД России Андрей Руденко прокомментировал ситуацию вокруг экс-президента Молдавии Игоря Додона.
10:37
Аленичев: футболисты «Динамо» психологически не были готовы к чемпионству
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение о слабой игре московского «Динамо» в концовке сезона чемпионата России.
10:34
Организаторы Уимблдона планируют подать в суд на ATP и WTA из-за лишения рейтинговых очков
Организаторы Уимблдона изучают возможность подачи судебного иска против Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за лишения турнира рейтинговых очков.
10:34
Минобороны России опубликовало новые кадры боевых вылетов ударных вертолётов Ка-52
Министерство обороны России опубликовало новое видео боевых вылетов ударных вертолётов Ка-52 в рамках спецоперации на Украине.
10:32
Жителей Тюмени ожидает значительное потепление 25 мая
До +25 °C ожидается в среду, 25 мая, в Тюмени.
10:30
Британский ретейлер Marks & Spencer уходит из России
Британский ретейлер Marks & Spencer (M&S) принял решение покинуть российский рынок.
10:29
Володин: Россия будет платить по внешнему долгу в рублях
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российская сторона будет платить по внешнему долгу в рублях, все необходимые средства у страны есть.
10:25
Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве до конца весны
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице до конца месяца.
10:23
Минцифры России объявило о создании до конца года единой облачной платформы
Министерство цифрового развития России до конца года планирует запустить единую платформу, на которой заказчики смогут получать облачные решения без торгов.
10:19
ЛУКОЙЛ закрыл сделку по покупке сети АЗС у Shell
Британско-нидерландская компания Shell продала российской компании «ЛУКОЙЛ» сеть своих АЗС.
10:15
Авербух заявил, что не строит прогнозы относительно конгресса ISU
Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух рассказал, что предпочитает не строить прогнозы относительно конгресса Международного союза конькобежцев (ISU).