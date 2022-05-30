Bloomberg: Сербия согласовала с Россией поставки газа на три года

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор и условились о бесперебойной поставке российского газа, сообщает Bloomberg. Ожидается, что Сербия подпишет с российской энергетической компанией «Газпром» контракт на три года по справедливой цене.

Президент России Владимир Путин пообещал сербскому коллеге Александру Вучичу бесперебойные поставки природного газа в ходе состоявшегося в воскресенье телефонного разговора, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Кремля.

Вучич сообщил журналистам в Сербии, что Белград подпишет с российской энергетической компанией «Газпром» трёхлетний контракт. Сербский лидер отметил, что стоимость кубометра газа для его страны будет определена в ходе дополнительных переговоров с «Газпромом», добавив, что ожидает благоприятных тарифов.

«Я благодарен нашим российским партнёрам», — заявил Вучич.

По его словам, цена будет по-прежнему основываться на нефтяной формуле, в результате чего тарифы на газ для Сербии будут в десять раз ниже, чем для большинства других импортёров в Европе. Президент отметил, что ожидает, что условия на поставки российского газа будут лучше только у Белоруссии и Армении.

Как напоминает новостное агентство, Сербия не присоединилась к международным санкциям против России, пытаясь поддерживать баланс между стремлением к членству в Европейском союзе и сохранением тесных связей с Кремлём.

В этом году «Газпром» продавал газ Сербии по цене ниже рыночной — $270 за 1 тыс. куб. метров. В конце ноября 2021 года стороны договорились на шесть месяцев продлить десятимесячное соглашение о поставках.

Сербия, полностью зависящая от поставок газа из России, стремится диверсифицировать источники энергии. Тем не менее, учитывая, что у страны нет выхода к морю, в Белграде утверждают, что, вероятно, не смогут импортировать газ других поставщиков до конца 2023 года.

Вучич предупредил, что предстоящая зима может стать одной из самых сложных для его страны со времён Второй мировой войны. Bloomberg отмечает, что на прошлой неделе министр финансов Сербии Синиша Мали договорился об использовании 500 млн куб. метров газа из хранилища в соседней Венгрии в качестве резервного запаса к уже имеющемуся у страны примерно такому же объёму для обеспечения энергетической безопасности.