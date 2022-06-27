«К чёрту Америку!» — известный американский панк-рокер отказался от гражданства во время концерта

15:50 В «Торпедо» назвали неожиданностью уход Хачатурянца с поста главы РПЛ Президент московского футбольного клуба «Торпедо» Денис Маслов отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

15:46 Финляндия запретила ввоз из России крепкого алкоголя Финляндия запретила ввозить крепкий алкоголь из России в соответствии с санкциями Европейского союза. Об этом сообщил финский телеканал YLE со ссылкой на таможенную службу страны.

15:45 Сёмин — об уходе Хачатурянца: вся его работа была в интересах футбола и РПЛ Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

15:44 Экс-президенту Молдавии Додону предъявлено обвинение в превышении полномочий Генеральная прокуратура Молдавии предъявила обвинение экс-президенту страны Игорю Додону.

15:35 В Белом доме не исключили, что Байден и Си Цзиньпин проведут в скором времени переговоры Президент США Джо Байден может в ближайшие несколько недель провести переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

15:33 Торговая сеть IKEA анонсировала старт продаж товаров на сайте через несколько дней Торговая сеть IKEA сообщила, что продажи товаров на сайте начнутся через несколько дней.

15:24 В Белом доме анонсировали санкции G7 за вывоз зерна с Украины В Белом доме анонсировали введение странами «Большой семёрки» (G7) санкций за вывоз зерна с Украины.

15:24 Помощник президента США Салливан: Вашингтон поставит Киеву современные средства ПВО Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты поставят Украине современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности.

15:24 Диетолог Соломатина перечислила лучшие блюда для жаркой погоды Кандидат медицинских наук врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно питаться в жару.

15:18 Метеоролог Леус рассказал о погоде в Москве в начале июля Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве на текущей неделе.

15:15 На Чукотке потушили все природные пожары На Чукотке потушили последний природный пожар. Сейчас новых очагов возгорания в регионе нет.

15:11 СМИ: В Свердловской области мужчина погиб при взрыве снаряда В посёлке Нагорный Свердловской области мужчина погиб при взрыве снаряда.

15:10 Кудряшов заявил, что не вернётся в состав сборной России Защитник сборной России Фёдор Кудряшов сообщил о завершении карьеры в национальной команде.

15:10 Лидеры стран G7 заявили о желании сократить доходы России от продажи золота Лидеры стран «Большой семёрки» (G7) заявили о желании сократить доходы России от продажи золота.

15:07 В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли управление на лисичанском направлении Украинские военные потеряли управление на лисичанском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

15:05 Аналитик Демидов прокомментировал сообщения о новой «сырьевой ловушке» западным странам Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов прокомментировал сообщения о том, что Россия готовит для Запада новую сырьевую ловушку.

15:00 Депутат Туров оценил планы Белого дома ввести ограничения против ряда российских чиновников Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров прокомментировал в беседе с RT планы США ввести визовые ограничения в отношении примерно 500 российских должностных лиц.

14:59 Лидеры стран G7 поручили министрам изучить возможность помощи Киеву через торговлю Лидеры стран «Большой семёрки» поручили главам Минторгов своих государств изучить возможность оказания помощи Киеву через торговлю.

14:53 Уничтоженные в ЛНР грузинские наёмники причастны к убийствам российских военных В Минобороны России сообщили, что уничтоженные в Луганской Народной Республике грузинские наёмники причастны к издевательствам и убийствам российских военных.

14:53 Фанаты «Торпедо» объявили бойкот всех матчей РПЛ из-за введения Fan ID Болельщики «Торпедо» заявили о бойкоте всех матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и других турниров из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

14:49 Метеорологи ЯНАО предупредили жителей о сильном ветре 27 июня Метеорологи Ямало-Ненецкого автономного округа предупредили жителей региона об усилении ветра до 21 м/с в понедельник, 27 июня.

14:48 Столтенберг анонсировал усиление боевых групп НАТО на восточных рубежах Североатлантический альянс планирует увеличить численность своих боевых группировок на восточных рубежах НАТО, а также проработать вопросы их снабжения. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита альянса в Мадриде.

14:47 Минобороны России: рядом с Лисичанским НПЗ в ЛНР уничтожены две группы наёмников Минобороны России сообщило, что 26 июня рядом с Лисичанским НПЗ в ЛНР были уничтожены две группы наёмников.

14:44 Путин объявил 2023 год в России Годом педагога и наставника Российский президент Владимир Путин объявил 2023 год в России Годом педагога и наставника.

14:43 Зеленский заявил, что сейчас «не время для переговоров» Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран «Большой семёрки» (G7), что сейчас «не время для переговоров».

14:42 Цифровую карту болельщика нельзя будет использовать как удостоверение личности Стало известно, что цифровую карту болельщика, которая до конца года станет необходима для посещения всех матчей РПЛ, нельзя будет использовать как удостоверение личности.

14:40 Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс объявит Россию угрозой безопасности Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде Россия будет объявлена одной из существенных угроз коллективной безопасности.

14:39 ВКС России нанесли удар четырьмя ракетами по цехам корпорации «Артём» в Киеве 26 июня ВКС России нанесли удар четырьмя высокоточными ракетами по цехам ракетно-строительной корпорации «Артём» в Шевченковском районе Киева.

14:37 Кардиолог Османов порекомендовал отказаться от курения в жару Врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов рассказал, почему в жару рекомендуется отказаться от курения.

14:36 Карту болельщика можно будет оформить на детей до 14 лет, а купленный по ней билет передать другому Цифровую карту болельщика можно будет оформить на детей до 14 лет. Также появится возможность передавать приобретённый по ней билет другому человеку.

14:33 В Москве отреставрируют здание Кунцевского волисполкома Мосгорнаследие согласовало проект реставрации старинного деревянного дома — здания Кунцевского волисполкома в проезде Загорского, на западе столицы.

14:32 В Минфине России ситуацию с выплатами по евробондам не рассматривают в качестве дефолта В Минфине России сообщили об отправке страной средств для совершения платежа по еврооблигациям заблаговременно, однако из-за действий зарубежных финансовых посредников сумма не дошла до конечных получателей. В министерстве подчеркнули, что данное событие не может рассматриваться как дефолт.

14:31 В Белом доме заявили, что США и ЕС работают над сокращением доходов России от энергетики США и Европейский союз совместно работают над сокращением доходов России от энергоносителей. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

14:31 Стало известно, где и когда можно будет оформить цифровую карту болельщика Стало известно, где и когда можно будет оформить цифровую карту болельщика, которая до конца года станет необходима для посещения всех матчей РПЛ.

14:27 Черданцев считает, что Хачатурянц ушёл с поста главы РПЛ не по футбольным причинам Известный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

14:27 Синоптики спрогнозировали похолодание в ХМАО в ближайшие дни Синоптики Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа прогнозируют понижение температуры, дожди и грозы в регионе в ближайшие дни.

14:23 Умер владелец брендов Michael Kors и Ray Ban Дель Веккио Умер итальянский предпринимать Леонардо Дель Веккио. Он занимал должность председателя компании EssilorLuxottica — владельца брендов Michael Kors и Ray Ban.

14:19 В Симферополе объявили штормовое предупреждение Представители ГУ МЧС России по Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями 27 июня в Симферополе.

14:18 В ФСБ сообщили о задержании в Дагестане причастного к теракту в Стамбуле мужчины Сотрудники спецслужб задержали в Дагестане сторонника террористической организации «Исламское государство»*, причастного к теракту в Стамбуле в 2017 году. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

14:17 В ДНР заявили, что более 50 тысяч украинских военных погибли с начала спецоперации Первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что, по имеющимся данным, украинские войска потеряли погибшими в общей сложности более 50 тыс. человек.

14:14 В ОП назвали последствия запрета доступа к технологиям США поддерживающим Россию компаниям Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT планы США запретить поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям.

14:13 В Новой Москве появится МФЦ на тысячу рабочих мест В Новомосковском административном округе появится новый МФЦ в рамках городской программы по созданию мест приложения труда.

14:12 Reuters: Зеленский заявил о желании завершить конфликт на Украине до зимы Украинский президент Владимир Зеленский заявил о желании завершить боевые действия на Украине к концу года, до начала зимы. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на чиновников ЕС.

14:09 Бочкарёв: начались работы по устройству внутренних конструкций вестибюля станции метро «Яхромская» В южном вестибюле станции «Яхромская» участка продления Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена начались работы по устройству внутренних кирпичных перегородок, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

14:05 Дюков не удивлён назначением Алаева на пост временно исполняющего обязанности президента РПЛ Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал назначение Александра Алаева на пост исполняющего президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

13:56 Посол России: Греция перестала быть благоприятной для россиян страной для отдыха Посол России в Афинах Андрей Маслов сообщил, что Греция перестала быть для россиян благоприятной страной для отдыха из-за волны русофобии.

13:54 Фальков заявил, что отказ от болонской системы не отразится на признании дипломов России Отказ России от болонской системы образования не отразится на признании российских дипломов в зарубежных странах, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на парламентских слушаниях «Развитие системы высшего образования в Российской Федерации».

13:53 RT снял ролик о помощи россиян в восстановлении Донбасса RT снял видеоролик о том, как россияне из разных регионов приезжают помогать жителям Донбасса и освобождённых территорий Украины восстанавливать инфраструктуру и налаживать мирную жизнь.

13:52 В Кремле прокомментировали возможность запрета рядом стран Запада импорта золота из России Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Великобритании и некоторых других западных стран запретить ввоз золота, произведённого в России.