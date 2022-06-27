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«К чёрту Америку!» — известный американский панк-рокер отказался от гражданства во время концерта

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Фронтмен панк-рок-группы Green Day Билли Джо Армстронг во время своего выступления в Англии в экспрессивной форме сообщил зрителям о своих планах отказаться от американского гражданства, пишет The Hill. Как поясняет издание, с этим заявлением певец выступил после того, как Верховный суд США отменил действовавшее в течение нескольких десятилетий право на аборт.
«К чёрту Америку!» — известный американский панк-рокер отказался от гражданства во время концерта
AP

Фронтмен группы Green Day Билли Джо Армстронг заявил, что планирует отказаться от гражданства США после решения Верховного суда отменить прецедент по делу Роу против Уэйда, пишет The Hill.

В пятницу, во время выступления своей группы в Лондоне, Армстронг, который является фронтменом этой панк-рок-группы с момента её создания в 1987 году, сказал британским зрителям, что будет проводить больше времени на их стороне Атлантики.

«К чёрту Америку, я, вашу мать, отказываюсь от своего гражданства, — сказал исполнитель песни American Idiot. — Я, вашу мать, перебираюсь сюда. В мире слишком много грёбаной глупости, чтобы возвращаться к этому жалкому грёбаному оправданию для страны».

«О, я не шучу», — добавил Армстронг.

В субботу во время выступления своей группы в английском Хаддерсфилде Армстронг вновь начал ругать США, заявив: «К чёрту Верховный суд Америки». При этом певец назвал судей высшей судебной инстанции «придурками».

Как отмечает издание, Армстронг таким образом примкнул к целому ряду знаменитостей и музыкантов, которые раскритиковали решение Верховного суда отменить действовавшее в течение нескольких десятилетий конституционное право на аборт.

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