CBS News: решение по абортам, принятое Верховным судом США, спровоцировало протесты по всей стране

13:47
МИД: Китай предоставит Афганистану гуманитарную помощь в размере около $7,5 млн
Китай предоставит Афганистану гуманитарную помощь в размере около $7,5 млн в связи с землетрясением в районе афганского года Хост. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.
13:46
В «Зените» опровергли слухи об интересе к защитнику «Галатасарая» Маркао
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе клуба из Санкт-Петербурга к защитнику «Галатасарая» Маркао.
13:37
Вучич: Сербии необходимо найти замену российской нефти из-за санкций ЕС
Сербия из-за санкций Евросоюза должна найти альтернативу российской нефти. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.
13:32
В «Шерифе» отреагировали на решение УЕФА о запрете еврокубковых матчей в Приднестровье
Тираспольский «Шериф» выпустил заявление о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить проводить матчи Лиги чемпионов в Приднестровье.
13:25
Замминистра обороны России вручил дипломы лучшим выпускникам рязанского училища
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юрий Садовенко принял участие в торжественной церемонии выпуска Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова.
13:24
Мужчина получил ранение в результате обстрела Владимировки украинскими военными
Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что мужчина получил ранение в результате обстрела Владимировки вооружёнными формированиями Украины.
13:15
Жительница Мариуполя рассказала об обстрелах мирных граждан со стороны украинских военных
Жительница освобождённого Мариуполя в беседе с RT рассказала об обстрелах мирных граждан со стороны украинских националистов.
13:06
Наумов заявил, что уход Кухты — небольшая потеря для «Локомотива»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал переход Яна Кухты из московской команды в пражскую «Спарту» на правах аренды.
13:03
За сутки в Москве выявлены 230 случаев COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 230 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
12:51
МВД: около 1,2 млн человек приняли участие в празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге приняли участие около 1,2 млн человек.
12:50
Медведев допустил вхождение Молдавии в ЕС через присоединение к «новой Великой Румынии»
Замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Молдавия может войти в ЕС, потеряв свой суверенитет и присоединившись к «новой Великой Румынии».
12:40
Источник: «Зенит» предложил €15 млн за защитника «Галатасарая» Маркао
Защитник турецкого «Галатасарая» Маркао в скором времени может перейти в «Зенит».
12:38
Кадыров: с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей.
12:37
Сёмин предложил Трусовой и Валиевой попробовать себя в женском футболе
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин посоветовал российским фигуристкам Александре Трусовой и Камиле Валиевой попробовать свои силы в женском футболе.
12:31
Захарова назвала лживым обращение Украины о якобы насильственном вывозе детей из Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лживым обращение Украины к Комитету ООН по правам человека и другим структурам международной организации о якобы насильственном вывозе детей из Донбасса.
12:25
Авербух затруднился назвать фаворитку нового сезона в фигурном катании
Серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух не смог назвать фаворитку следующего сезона в фигурном катании среди россиянок.
12:21
Прощание с певцом Пьером Нарциссом перенесли на 29 июня
Прощание с певцом Пьером Нарциссом перенесли на 29 июня. Оно пройдёт в траурном зале Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента России в Москве.
12:15
Вооружённые силы России поразили два склада боеприпасов ВСУ
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы поразили два склада боеприпасов ВСУ.
12:15
Арбитр Мешков отреагировал на повышение зарплат судьям
Российский футбольный судья Виталий Мешков прокомментировал реформы в судейской сфере в Российской премьер-лиге (РПЛ).
12:13
Овечкин подписал контракт с футбольным «Динамо» на один матч
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об условиях финансового договора с российским хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
12:08
Медведев предупредил о последствиях для Молдавии в случае поддержки антироссийских санкций
Замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Молдавию ждут последствия, если она присоединится к санкциям против России.
12:05
Боец AMC Fight Nights Гребнев: стилистически Умар Нурмагомедов неудобен для Яна
Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев назвал спортсменов из топ-15 Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), которых может победить Умар Нурмагомедов.
12:03
Минобороны России: за сутки российские системы ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 21 украинский беспилотник, в том числе около острова Змеиный.
12:00
Гребнев: Умар Нурмагомедов способен нокаутировать Манесса
Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев высказался о перспективах Умара Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
11:59
МО: при ударе по корпусам завода в Константиновке уничтожено до 80 польских наёмников
ВКС России нанесли удар по корпусам завода «Мегатекс» в Константиновке Донецкой Народной Республики, было уничтожено до 80 польских наёмников.
11:59
Более 6,5 тысячи московских волонтёров собирают гуманитарную помощь для беженцев ЛНР и ДНР
В пресс-службе «Мосволонтёра» заявили, что гуманитарную помощь для беженцев из ЛНР и ДНР собирают более 6,5 тыс. московских волонтёров.
11:51
Шестёркин ответил на вопрос, когда он забьёт в чужие ворота
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, когда сможет забросить шайбу в чужие ворота.
11:46
В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой украинскими военными из «Града»
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские военные обстреляли населённый пункт Ясиноватая из «Града».
11:44
Рогозин: «Роскосмос» уже приступил к созданию серийных ракет «Сармат»
Предприятия «Роскосмоса» уже приступили к созданию серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Об этом заявил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.
11:40
«Локомотив» объявил об уходе Кухты в «Спарту» на правах аренды
«Локомотив» и «Спарта» договорились о переходе Яна Кухты в пражский клуб на правах аренды.
11:35
Рогозин: ряд стран хотят заключить соглашение с Россией на полёт в космос
Ряд государств, помимо Монголии и Белоруссии, хотят заключить с корпорацией «Роскосмос» соглашения по организации полёта в космос. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.
11:34
Агент Мишкича сообщил, что хорват не планирует покидать Россию
Ромео Филипович, агент полузащитника «Урала» Даниэля Мишкича, заявил, что игрок собирается продолжить карьеру в России.
11:31
За сутки в России госпитализированы 1152 человека с коронавирусом
За сутки в России госпитализированы 1152 человека с коронавирусом, накануне — 1102.
11:24
В «Крыльях Советов» прокомментировали подписание Глушенкова
Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход нападающего Максима Глушенкова из московского «Спартака».
11:24
Власти Турции заявили о взятии под контроль лесных пожаров в Мармарисе
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что лесные пожары в турецком курортном Мармарисе полностью взяты под контроль.
11:16
Столтенберг: саммит НАТО в Мадриде станет историческим
Саммит Североатлантического альянса в Мадриде станет историческим. Об этом в интервью газете El País заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
11:08
Военные ДНР и России уничтожили две гаубицы М777
Народная милиция ДНР заявила, что военные Донецкой Народной Республики и России уничтожили три установки «Град», две гаубицы М777 и один танк.
11:08
«Спартак» объявил об уходе Глушенкова в «Крылья Советов»
Полузащитник Максим Глушенков покинул «Спартак» и стал игроком «Крыльев Советов».
11:04
Плющев — об участии Овечкина в матче «Динамо»: это шоу, а не спорт
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на участие нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в товарищеском футбольном матче «Динамо» — «Амкал».
10:53
Полиция Осло допустила психическое расстройство у подозреваемого в стрельбе в ночном клубе
Полиция Норвегии не исключает психического расстройства у подозреваемого в стрельбе в ночном клубе в Осло. Об этом сообщил представитель полиции Кристиан Хатло.
10:49
Власти Сочи заявили о повреждении 86 домов в городе из-за непогоды
Пресс-служба администрации Сочи заявила, что 86 домов в городе были повреждены из-за непогоды.
10:48
Мбаппе рассказал об отношении к руководству ПСЖ
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал об отношении к руководству клуба.
10:38
Стало известно, почему «Бавария» отказалась от идеи подписать Роналду
Мюнхенская «Бавария» не будет подписывать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
10:36
Полиция Норвегии: подозреваемым в стрельбе в Осло является уроженец Ирана
Подозреваемым в стрельбе в ночном клубе в Осло является гражданин Норвегии, родившийся в Иране. Об этом сообщил представитель полиции Кристиан Хатло.
10:30
Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчёта ПТРК «Корнет»
Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчёта ПТРК «Корнет» по замаскированной огневой позиции украинской бронетехники на заброшенном предприятии.
10:25
В «Динамо» рассказали, в каком случае Шиманьски может покинуть команду
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем польского полузащитника Себастьяна Шиманьского.
10:20
Лукашенко поздравил Путина с 30-летием установления дипотношений между странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
10:13
Синоптик спрогнозировал 25 июня самый тёплый день в Москве с начала года
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал 25 июня самый тёплый день в Москве с начала года.
10:12
Тарханов оценил переход Зиньковского в «Спартак»
Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал переход Антона Зиньковского в московский клуб.
10:05
Столтенберг допустил завершение украинского конфликта за столом переговоров
Конфликт на Украине, скорее всего, разрешится за столом переговоров. Об этом в интервью газете El País заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.