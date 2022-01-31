Глава Германского промышленного союза: немецкая экономика сможет обойтись без «Северного потока — 2»

Энергообеспечение Германии не зависит от одной трубы, в том числе и от «Северного потока — 2», заявил глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм. Он признаёт, что компенсировать поставки газа из России будет нелегко, но они никогда не были «игрой ва-банк»: они просто были надёжными и дешёвыми. Теперь же, по его мнению, импорт необходимо сильнее диверсифицировать.

Немецкая экономика сможет обойтись и без «Северного потока — 2», считает глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм. «Германии необходимо надёжное энергообеспечение. Но оно не зависит от одной трубы, в том числе и от «Северного потока — 2», — передаёт его слова N-TV.

Русвурм напомнил, что немцы импортируют больше половины потребляемого голубого топлива из России: «Компенсировать полностью или частично эту долю в краткосрочной перспективе определённо будет нелегко». Но ФРГ всё равно находится не в такой уж сильной энергозависимости от Москвы. «До сих пор Россия всегда осуществляла поставки, в том числе и этой зимой, — пояснил глава Германского промышленного союза. — По большей части поставки оттуда не были игрой ва-банк: они были просто надёжными и дешёвыми». Теперь же, по его мнению, импорт необходимо сильнее диверсифицировать.

Впрочем, не все эксперты согласны с Русвурмом. К примеру, эксперт по вопросам энергетики из Немецкого ведомства по геологии и сырью Мартин Пейн убеждён в том, что в краткосрочной перспективе заменить энергосырьё в таком количестве не получится: «Быстро и полностью компенсировать долю рынка угля, газа и нефти, которая приходится на Россию, невероятно трудно, если не невозможно».

Русвурм также потребовал резко снизить цены на электричество в Германии, рассказывает N-TV. По его мнению, для этого необходимо снизить плату за пользование электрическими сетями и налог на электроэнергию. По его словам, одной только отмены закона о возобновляемой энергии будет недостаточно, чтобы вернуть цены на конкурентоспособный уровень.