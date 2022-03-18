Euronews: бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов задержан по делу о растрате средств ЕС

В Болгарии в результате полицейской операции был арестован бывший премьер-министр Бойко Борисов, а также ещё несколько политиков и чиновников. Ранее у него прошёл обыск по делу о неправомерном использовании средств, выделяемых в рамках программ помощи Евросоюза, передаёт Euronews.
В Болгарии задержан бывший премьер-министр, 62-летний Бойко Борисов. Вместе с ним арестованы ещё несколько политиков и чиновников. Адвокат Борисова Менко Менков заявил, что его подзащитного оставят под стражей как минимум на сутки. Он уточнил, что идёт проверка по делу о вымогательстве, однако деталей не предоставил.
Новость об аресте Борисова прокомментировал в соцсетях действующий премьер Болгарии. «Нет никого выше закона!» — написал Кирил Петков.
Болгарское национальное телевидение сообщило, что задержание Борисова и других чиновников проведено по подозрению в нецелевом использовании европейских средств. МВД страны работает в партнёрстве с Европейской прокуратурой. Там зафиксировали рекордное число жалоб из Болгарии о растрате фондов ЕС — расследование ведётся по 120 делам.
Бойко Борисов трижды возглавлял правительство Болгарии с 2009 по 2021 год. Его партия ГЕРБ была вовлечена в коррупционные скандалы.
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