«Катастрофы не будет»: Euronews выяснил, как россияне относятся к блокировке Instagram

С 14 марта на территории России по требованию Генпрокуратуры блокируется социальная сеть Instagram, после того как стало известно, что Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию в отношении российских военнослужащих. Корреспонденты Euronews выяснили у прохожих на улице, что об этом думают россияне и как они смогут прожить без Instagram.

Вслед за Facebook и Twitter покидает Россию и Instagram. C полуночи 14 марта доступ к соцсети на территории страны будет заблокирован. Ранее стало известно, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат.



После этого Генпрокуратура направила в суд иск о признании корпорации Meta экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории России. Что думают россияне о блокировке одной из самых популярных соцсетей?



ПРОХОЖАЯ: Все же сидят в Инсте, вообще все... А теперь что мы будем делать? Ну, наверное, «ВКонтакте» сидеть, в Telegram — его же не заблокируют, я думаю!



ПРОХОЖАЯ: Безусловно, есть блогеры, которые на этом зарабатывают. И для них это не очень здорово — просто это может быть их основной заработок. А для меня как обычного жителя это не сильно влияет на то, как я буду себя чувствовать: комфортно или нет.



ПРОХОЖАЯ: Я не думаю, что как-то особо коммуникация пострадает. Лично мне жалко, что всякие благотворительные организации очень много собирали денег через Instagram.



ПРОХОЖАЯ: Я думаю, что ничего глобального, катастофичного не произойдёт. Потому что для общения всегда есть телефон, есть поезд, есть машина — и можно встретиться со своими родственниками, близкими вне Instagram абсолютно.



ПРОХОЖИЙ: Отключили — значит, так надо! Обойдёмся без него.



Корпорация Meta владеет соцсетями Facebook и Instagram, а также сервисами обмена сообщениями WhatsApp и Messenger от Facebook. Последние два не подпали под санкции Роскомнадзора. По данным базы данных Statista на ноябрь 2021 года, аудитория Instagram в России оценивается в 61 миллион пользователей.



Дата выхода в эфир 13 марта 2022 года.

