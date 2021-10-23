N-TV: сбежала от карантина, а от тюрьмы не сбежит — Надежду Савченко задержали с поддельным COVID-сертификатом

Экс-нардепа Верховной рады Надежду Савченко задержали при попытке пересечения границы Украины с поддельным сертификатом о вакцинации против коронавируса, передаёт N-TV. Как сообщает издание, Савченко и её сестра возвращались из Турции. На родине украинской «национальной героине» грозит до двух лет лишения свободы за подделку документов. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, Савченко не удастся уйти от наказания.
Украинской «национальной героине» Надежде Савченко, которая провела почти два года в российской тюрьме, угрожает новый срок — на этот раз у себя на родине. Как подтвердил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, 40-летняя женщина была задержана в аэропорту Борисполь при попытке попасть на Украину с поддельным сертификатом о вакцинации против коронавируса, сообщает N-TV.
Сообщается, что Савченко и её сестра возвращались на самолёте из Турции. Теперь обеим грозит до двух лет лишения свободы. По словам Монастрыского, бывшему народному депутату не удастся уйти от наказания. Вечером в эфире телеканала «Украина 24» Савченко отвергла обвинения в свой адрес. Сертификат о вакцинации освобождает от карантина после въезда на Украину, поясняет N-TV.
Как отмечает издание, в последние дни на Украине регистрируются рекордные значения заболеваемости и смертности от коронавируса. В то же время готовность населения к вакцинации находится на низком уровне, несмотря на наличие вакцин. Чуть менее 17% украинцев прошли полную вакцинацию.
Савченко, бывший профессиональный солдат, была единственной женщиной, участвовавшей в миссии Украинского военного контингента в составе сил многонациональной коалиции в Ираке в период с 2004 по 2008 год. Летом 2014 года она принимала участие в боевых действиях в качестве добровольца батальона «Айдар» на востоке Украины. В том же году во время боёв в Луганской области она была схвачена в плен повстанцами и передана России, где была приговорена к 22 годам лишения свободы. Ей было предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве двух российских журналистов. Савченко отвергала все обвинения.
Тогда она утверждала, что была насильственно вывезена в Россию незадолго до убийства журналистов. Она находилась за решёткой с июня 2014 года и в знак протеста несколько раз объявляла голодовку. В 2016 году в результате обмена военнопленными Савченко была освобождена. На Украине она считается «символом сопротивления России», пишет N-TV.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что атака заминированного беспилотника на резиденцию иракского премьер-министра Мустафы аль-Каземи является подстрекательством к мятежу.
Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков заявил, что поддерживает идею обязательной вакцинации от коронавируса.
Власти Красноярского края продлили действие системы QR-кодов для посещения торгово-развлекательных центров до улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер порекомендовал как можно быстрее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».
Сборная России по плаванию в составе Владимира Морозова, Климента Колесникова, Арины Сурковой и Марии Каменевой была лишена серебра в эстафете 4 × 50 на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
Канадский хореограф Эшер Хилл поделился впечатлениями от выступления чемпионки мира Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Италии, где она одержала победу, установив личный рекорд в произвольной программе.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Украина могла заполнить свои подземные хранилища газом, купленным по минимальной цене, но не сделала этого.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на слова экс третьей ракетки мира Пэм Шрайвер, которая раскритиковала позднюю замену в составе сборной России в финале Кубка Билли Джин Кинг со Швейцарией.
Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов заявил, что экстренно севший в кукурузном поле в Подмосковье самолёт Airbus A321 в 2019 году «никому не нужен», его необходимо утилизировать.
Двух шахтёров, пострадавших при выбросе метана в шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана, доставили в реанимационное отделение больницы. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления здравоохранения.