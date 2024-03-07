WION: Зеленский в сложном положении — если бы выборы состоялись прямо сейчас, он бы проиграл Залужному

Если бы на Украине прямо сейчас прошли президентские выборы, Владимир Зеленский потерпел бы на них поражение, уступив экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, сообщает WION со ссылкой на свежий соцопрос. По данным канала, на таких гипотетических выборах Зеленский мог бы рассчитывать во втором туре не более чем на 32,5% голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся со сложной политической обстановкой: свежий опрос показал, что если бы президентские выборы состоялись прямо сейчас, он бы на них не победил.

Согласно опросу, Зеленский сейчас отстаёт по рейтингам от бывшего главкома Валерия Залужного. По имеющимся оценкам, Залужный получил бы в первом туре выборов 41 процент голосов, а во втором — 67,5 процента. Зеленский же может рассчитывать в первом туре на 23,7 процента голосов, а во втором — максимум на 32,5 процента.

Как свидетельствует исследование, при чисто гипотетическом сценарии парламентских выборов блок Залужного получил бы 46,5 процента мест, а партии Зеленского досталось бы лишь 21,1 процента.

Несмотря на такую политическую обстановку, более 65 процентов респондентов согласны с тем, что пока на Украине продолжаются боевые действия, проводить выборы не следует.

До прихода в политику Зеленский был комиком, а популярность снискал, сыграв роль президента Украины в телесериале. В 2019 году он одержал победу на президентских выборах, получив 73 процента голосов, а его партия триумфально показала себя на парламентских выборах. Однако в декабре минувшего года Зеленский объявил, что выборы в стране проводиться временно не будут: из-за военного положения мандат лидера и нынешнего состава парламента был продлён на неопределённый срок.

Валерий Залужный, который занимал пост главкома вооружённых сил Украины, был отправлен в отставку 8 февраля, в результате чего пошли разговоры о том, что у него имеются политические амбиции — несмотря на то, что официально он политическую деятельность не разворачивал.

Дата выхода в эфир 06 марта 2024 года.