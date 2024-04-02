Fria Tider: в Евросоюзе более миллиона нелегалов подали заявления на статус беженцев

В 2023 году был побит рекорд нелегальной иммиграции в Евросоюзе. Впервые с 2016 года в ЕС было зафиксировано самое большое количество заявлений о предоставлении убежища от нелегально иммигрировавших лиц, пишет Fria Tider со ссылкой на последние данные Евростата.

По свежим данным Евростата, в 2023 году свыше 1 млн человек впервые подали заявление о предоставлении им убежища в одной из 27 стран Европейского союза, пишет Fria Tider. Обнародованные показатели стали третьими по величине с момента начала сбора данных в 2008 году и побили новый рекорд за десятилетие.

При этом в прошлом году в Швецию поступило несколько меньшее количество заявлений, чем в 2022-м, в то время как в 2023 году число заявлений о предоставлении статуса беженца было самым низким с начала измерений. Согласно статистической информации, вместо скандинавской страны потоки нелегальных иммигрантов в основном направляются в сторону Германии.

В то же время продолжает расти семейная иммиграция, и не ослабевает так называемая трудовая иммиграция. На начало года в Швеции было чуть менее 30 тыс. открытых дел о семейной иммиграции: большинство въезжающих в страну — выходцы из Сирии, Афганистана и Эритреи. На практике речь идёт о родственниках лиц, ранее приехавших в Европу нелегально и получивших статус беженца.