В 2023 году был побит рекорд нелегальной иммиграции в Евросоюзе. Впервые с 2016 года в ЕС было зафиксировано самое большое количество заявлений о предоставлении убежища от нелегально иммигрировавших лиц, пишет Fria Tider со ссылкой на последние данные Евростата.
По свежим данным Евростата, в 2023 году свыше 1 млн человек впервые подали заявление о предоставлении им убежища в одной из 27 стран Европейского союза, пишет Fria Tider. Обнародованные показатели стали третьими по величине с момента начала сбора данных в 2008 году и побили новый рекорд за десятилетие.
При этом в прошлом году в Швецию поступило несколько меньшее количество заявлений, чем в 2022-м, в то время как в 2023 году число заявлений о предоставлении статуса беженца было самым низким с начала измерений. Согласно статистической информации, вместо скандинавской страны потоки нелегальных иммигрантов в основном направляются в сторону Германии.
В то же время продолжает расти семейная иммиграция, и не ослабевает так называемая трудовая иммиграция. На начало года в Швеции было чуть менее 30 тыс. открытых дел о семейной иммиграции: большинство въезжающих в страну — выходцы из Сирии, Афганистана и Эритреи. На практике речь идёт о родственниках лиц, ранее приехавших в Европу нелегально и получивших статус беженца.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал откровенные заявления главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися ему африканским функционером, заявил, что просил украинцев следить за россиянами в интернете.
Сингапуру следует пересмотреть нынешнюю линию на присоединение к незаконным антироссийским санкциям. Такой призыв прозвучал во время встречи, которую провели замглавы МИД России Андрей Руденко и постоянный секретарь МИД Сингапура Альберт Чау.
ФСБ показала видео со вскрытием икон, в которых в Россию пытались ввезти взрывчатку и подготовленные к применению взрывные устройства. Как сообщает спецслужба, перед тем, как попасть на российскую границу, опасный груз преодолел 2 тыс. км, его пропускали на досмотре в шести европейских странах.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с разыгравшими его в роли африканского функционера пранкерами Вованом и Лексусом признался, что просил украинцев следить за россиянами.
ФСБ и таможенники, вскрывшие канал поставок взрывчатки в Россию, извлекли из ввозимых в страну православных икон 27 закамуфлированных и готовых к применению самодельных взрывных устройств, а также 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности.
Использование икон в качестве бомб вписывается в логику борцов с каноническим православием на Украине, для которых не существует ничего святого. Таким мнением поделился председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз в Россию взрывчатки иностранного производства внутри православных икон и церковной утвари. Груз следовал по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия.
Атака беспилотников произошла в Татарстане, нападения были совершены на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьёзных разрушений нет, однако пострадали несколько человек при атаке в Елабуге в результате разрушения помещения. Сейчас глава Татарстана Рустам Минниханов получает информацию о произошедшем.
Российский лидер Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко с Днём единения народов двух государств заявил, что лидерам удалось многое сделать для развития связей двух стран.