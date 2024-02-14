Он просто популярнее их всех — экс-аналитик ЦРУ о том, почему американские СМИ недолюбливают Такера Карлсона

У лидеров американского ТВ рейтинг составляет 32 млн, в том время как у Карлсона охват 195 млн только в Twitter, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Он решил провести собственное исследование, когда все СМИ начали оскорблять Карлсона, подхватив тезис Хиллари Клинтон о «полезном идиоте». Оказалось, что Такер Карлсон просто успешнее даже самых популярных вечерних шоу на американском телевидении.

Уверен, вы не удивились тому, что ведущие СМИ разгромили интервью Такера Карлсона, назвав его полезным идиотом. И не только Хиллари Клинтон назвала его так. Может быть, она и была первой, кто это сказал, но многие другие подхватили это. Брет Стивенс из New York Times в эфире CNN. И, конечно, цифры, которые вы получили, просто ошеломляют. Расскажите нам о количестве тех, кто смотрел это интервью, и о том, как оно выглядит сейчас по сравнению с количеством тех, кто смотрел «мусорщиков» или «игнорирующих».

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Да. И я начал думать о том, как удивительно, что я услышал сначала от Хиллари Клинтон, а потом от Эрин Бёрнетт, что он —инструмент Путина. И я подумал: ну, телевизионная индустрия — это рейтинги. Да, чёрт возьми, даже интернет. На тебя подписано 300 тыс. человек или ты движешься в этом направлении. И людям нужны цифры. Это что-то меняет. Я начал думать об этом и решил: «Эй, давайте посмотрим на все комедийные вечерние шоу. Давайте выстроим их в ряд и посмотрим, какие у них рейтинги».

Итак, Колберт, Джимми Киммел, Фэллон и Грег Гутфельд — его я также включил в эту группу. А потом я сказал, что давайте посмотрим на самые рейтинговые телешоу в кабельных новостях. Так что MSNBC, Fox, CNN, я просмотрел их рейтинги и подумал: «эй, а для смеха давайте посмотрим рейтинги вечерних новостей в телесетях. ABC, CBS, NBC». И я сложил все цифры — 32 млн на всех, 32 млн.

И, чтобы представить это в контексте, в августе 1968 года только Уолтера Кронкайта на CBS каждый вечер смотрели 28 млн зрителей. 28. И вот все эти другие сети вместе дают 32 миллиона. Шоу Эрин Бёрнетт, занимавшее первое место по рейтингу на CNN, смотрели 733 тыс. человек. Вот и всё. Вот и всё.

Я смеюсь, потому что, да, если бы у нас было такое в интернете, это были бы отличные цифры. Но на телевидении, со всеми деньгами, которые они ей платят, и всеми деньгами, которые уходят на накладные расходы, это просто смешно.

Потом я посмотрел на цифры Такера. Насколько я знаю было 195 млн. И это только на платформе Twitter, без учёта YouTube. Я видел один канал на YouTube, у которого было больше миллиона просмотров. Это свидетельствует о том, что старые СМИ, включая, скажем так, относительно недавно появившиеся кабельные каналы, ушли в историю. Они больше не актуальны. Они актуальны только для самих себя. Они говорят в своеобразной эхо-камере. Вот почему они сочли необходимым напасть на Такера. Но они никогда не нападали на него по-настоящему. Наоборот, они пытались его оскорбить. Я имею в виду, что глупые оскорбления Хиллари Клинтон были просто подсветили. «Он полезный идиот», ловко подметил кто-то. «Ну, по крайней мере, он полезен, в отличие от тебя».

Дата выхода в эфир 14 февраля 2024 года.