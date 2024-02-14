Он просто популярнее их всех — экс-аналитик ЦРУ о том, почему американские СМИ недолюбливают Такера Карлсона
Уверен, вы не удивились тому, что ведущие СМИ разгромили интервью Такера Карлсона, назвав его полезным идиотом. И не только Хиллари Клинтон назвала его так. Может быть, она и была первой, кто это сказал, но многие другие подхватили это. Брет Стивенс из New York Times в эфире CNN. И, конечно, цифры, которые вы получили, просто ошеломляют. Расскажите нам о количестве тех, кто смотрел это интервью, и о том, как оно выглядит сейчас по сравнению с количеством тех, кто смотрел «мусорщиков» или «игнорирующих».
ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Да. И я начал думать о том, как удивительно, что я услышал сначала от Хиллари Клинтон, а потом от Эрин Бёрнетт, что он —инструмент Путина. И я подумал: ну, телевизионная индустрия — это рейтинги. Да, чёрт возьми, даже интернет. На тебя подписано 300 тыс. человек или ты движешься в этом направлении. И людям нужны цифры. Это что-то меняет. Я начал думать об этом и решил: «Эй, давайте посмотрим на все комедийные вечерние шоу. Давайте выстроим их в ряд и посмотрим, какие у них рейтинги».
Итак, Колберт, Джимми Киммел, Фэллон и Грег Гутфельд — его я также включил в эту группу. А потом я сказал, что давайте посмотрим на самые рейтинговые телешоу в кабельных новостях. Так что MSNBC, Fox, CNN, я просмотрел их рейтинги и подумал: «эй, а для смеха давайте посмотрим рейтинги вечерних новостей в телесетях. ABC, CBS, NBC». И я сложил все цифры — 32 млн на всех, 32 млн.
И, чтобы представить это в контексте, в августе 1968 года только Уолтера Кронкайта на CBS каждый вечер смотрели 28 млн зрителей. 28. И вот все эти другие сети вместе дают 32 миллиона. Шоу Эрин Бёрнетт, занимавшее первое место по рейтингу на CNN, смотрели 733 тыс. человек. Вот и всё. Вот и всё.
Я смеюсь, потому что, да, если бы у нас было такое в интернете, это были бы отличные цифры. Но на телевидении, со всеми деньгами, которые они ей платят, и всеми деньгами, которые уходят на накладные расходы, это просто смешно.
Потом я посмотрел на цифры Такера. Насколько я знаю было 195 млн. И это только на платформе Twitter, без учёта YouTube. Я видел один канал на YouTube, у которого было больше миллиона просмотров. Это свидетельствует о том, что старые СМИ, включая, скажем так, относительно недавно появившиеся кабельные каналы, ушли в историю. Они больше не актуальны. Они актуальны только для самих себя. Они говорят в своеобразной эхо-камере. Вот почему они сочли необходимым напасть на Такера. Но они никогда не нападали на него по-настоящему. Наоборот, они пытались его оскорбить. Я имею в виду, что глупые оскорбления Хиллари Клинтон были просто подсветили. «Он полезный идиот», ловко подметил кто-то. «Ну, по крайней мере, он полезен, в отличие от тебя».
Дата выхода в эфир 14 февраля 2024 года.
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