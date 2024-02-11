«Идиот, называющий кого-то другого полезным идиотом, — это воплощение иронии»: Скотт Риттер о Хиллари Клинтон

В интервью телеканалу MSNBC Хиллари Клинтон назвала Такера Карлсона «полезным идиотом». Скоттер Риттер, комментируя её слова в эфире YouTube-канала Judging Freedom, заявил, что «в Хиллари нет ничего полезного». Она абсолютно недипломатична и не понимает, какое значение имеет интервью с президентом России. Карлсон же сделал то, чего не сделал Блинкен, Байден, не сделала Клинтон — он дал возможность американцам услышать позицию Путина, что давно надо было сделать.

Я хочу показать ещё один отрывок, в котором Такер Карлсон спрашивает президента Путина, будет ли он разговаривать с президентом Байденом. Но прежде, чем мы перейдём к этому вопросу, просто чтобы немного повеселиться, вот бывший государственный секретарь Соединённых Штатов, комментирующий это интервью. Скажите, считаете ли вы, что она говорит с достоинством или в манере госсекретаря.

Что это говорит вам о Такере Карлсоне и правых СМИ, а также о Владимире Путине?

Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь США: Ну, это показывает мне то, что, думаю, мы все знали. Он, что называется, полезный идиот. Я имею в виду, если вы действительно читаете переводы того, что говорится в российских СМИ, они смеются над ним.

Я имею в виду, что он как щенок. Знаете, я не удивлюсь, если после увольнения из стольких американских изданий у него появится контракт с каким-нибудь российским изданием.

СКОТТ РИТТЕР, бывший инспектор ООН по вооружениям: Идиот, называющий кого-то другого полезным идиотом, — это воплощение иронии. Разница лишь в том, что в Хиллари нет ничего полезного. Это немного низко. Прошу прощения за это.

Но я вас не виню. В этом интервью она выглядела как психопатка.

СКОТТ РИТТЕР: Дипломатия — это дипломатия. Это искусство садиться за стол переговоров с людьми, с которыми вы по сути не согласны, и пытаться найти компромисс, чтобы избежать конфликта. В ней нет ничего дипломатичного. Она не является хорошим представителем Соединённых Штатов Америки. Не обязательно соглашаться с Владимиром Путиным, чтобы понять абсолютную необходимость сесть и выслушать Владимира Путина.

Такер Карлсон делает работу, которую должен был сделать Энтони Блинкен, которую должен был сделать Джо Байден, которую должна была сделать Хиллари Клинтон, но не сделала. Так что если Такер Карлсон не сидит и не разговаривает с Владимиром Путиным, то кто же? И каковы последствия того, что слова Владимира Путина не попадают в мейнстрим, чтобы американский народ мог получить возможность услышать их?

Дать возможность услышать не означает, что мы согласны. Это означает, что мы знаем, что у нас есть понимание, что мы можем выносить обоснованные суждения. Такер Карлсон сделал эту работу лучше, чем когда-либо делала Хиллари Клинтон.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2024 года.