NYP: Байден использовал фальшивые электронные адреса по примеру Клинтон и Обамы

Прибегая к фальшивым электронным адресам, Джо Байден лишь следовал обычной практике администрации Обамы, утверждает обозреватель New York Post Эндрю МакКарти. По его словам, ранее госсекретарю Хиллари Клинтон удалось избежать обвинений в ненадлежащем обращении с засекреченной информацией, потому что адресатом её сообщений с незаконно установленного домашнего сервера выступал сам президент.

«Удивительно, что всех так удивило, что в бытность вице-президентом администрации Обамы Джо Байден использовал учётные записи электронной почты под фальшивыми именами, чтобы дать своему сыну Хантеру доступ к официальным государственным делам», — пишет на страницах New York Post публицист Эндрю МакКарти. По его словам, именно так работала вся администрация Обамы. Когда высокопоставленные чиновники оказывались втянуты в сомнительные схемы и хотели избежать их обнародования, они использовали псевдонимы для учётных записей — в том числе сам президент Барак Обама.

Как напоминает журналист, ещё тогда он утверждал, что Минюст снял с госсекретаря Хиллари Клинтон обвинения в преступной халатности при обращении с засекреченной информацией через незаконно установленный домашний сервер главным образом потому, что в этом деле был замешан Обама. Президент знал, что она пользуется негосударственным каналом связи, потому что множество раз сам по нему общался. По словам автора статьи, от американцев эти факты скрывали обе стороны. Клинтон использовала не только негосударственный адрес, но незащищённый частный домен, который, как выяснили в ФБР, легко могла взломать иностранная разведка — и, скорее всего, так и сделала. Со своей стороны Обама прибегал к псевдонимам в электронных адресах. «Разумеется, Обама и Клинтон говорили не о погоде, — иронизирует МакКарти. — Они говорили о сложных вопросах, которые были предположительно засекречены».

Если бы Клинтон предъявили обвинения, центральным в деле стал бы факт общения с президентом Обамой, использовавшим фальшивый адрес. Как объясняет обозреватель New York Post, это стало бы большим позором для Обамы, и поэтому его Минюст никоим образом не мог допустить такого развития событий. Белый дом предпринял ряд шагов: во-первых, заявил, что в использовании высокопоставленными чиновниками электронных адресов с псевдонимами нет ничего особенного и это стандартная практика. Во-вторых, в апреле 2016 года Обама публично заявил, что не хотел бы, чтобы Клинтон выдвинули обвинения. Спустя три месяца глава ФБР Джеймс Коми объявил о том, что госсекретарю не будут предъявлять обвинения по той же причине, которую озвучил Обама: она не намеревалась никоим образом нанести вред национальной безопасности. При этом в своём заявлении Коми не упомянул, что адресатом электронных писем был президент. Наконец, Обама позаботился о том, чтобы его переписка с Клинтон не стала достоянием общественности, ссылаясь на привилегии президента. Конечно, демократические медиа снисходительно решили, что дело не стоит внимания, потому что в нём был замешан Обама.

В то же время появляется всё больше доказательств коррупции Байдена — в том числе свидетельства о том, что тогда ещё вице-президент поддерживал тесный контакт с иностранными «партнёрами» Хантера, которые платили миллионы долларов в семейную казну семьи Байденов. Эндрю МакКарти отмечает, что теперь «смешно слушать», как демократы убеждают в недостаточности доказательств о вовлечённости президента в дела Хантера, тогда как «совершенно ясно», что Джо Байден был ключевой фигурой. Без него и его желания предоставить сыну, брату и другим членам семьи возможность обогатиться не было бы никакого бизнеса, утверждает публицист.

«Когда делаешь что-то, чего не должен делать, то стараешься держать это в тайне», — подводит МакКарти итог своей статьи для New York Post. Однако, как показывает карьера Джо Байдена, он лишён оригинальности мышления. Не ему пришла идея использовать фальшивые электронные адреса — он просто следовал методичке Обамы.