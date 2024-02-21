Путин: у России нет ядерного оружия в космосе, и Штаты это знают

США обвиняют Россию в том, что она якобы разрабатывает противоспутниковое ядерное оружие. Однако президент России Владимир Путин заверил, что Россия полностью соблюдает Договор о космосе, который запрещает размещение ядерного оружия в космическом пространстве, пишет Le Figaro.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает «категорически против» размещения ядерного оружия в космосе, пишет Le Figaro. «Мы, наоборот, призываем соблюдать не только все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагали многократно усилить эту совместную работу», — заявил российский президент, ссылаясь на Договор о космосе 1967 года, запрещающий размещение ядерного оружия в космосе.

В середине февраля Белый дом заявил, что Россия разрабатывает противоспутниковое ядерное оружие. Москва осудила «злонамеренную» и «необоснованную» информацию. По словам российских представителей, такие заявления Вашингтон делает, чтобы протолкнуть пакет помощи Украине.

Министр обороны заявил, что США знают, что у России нет такого оружия. «Что касается космоса, то мы делаем в космосе только то, что делают там другие страны, в том числе США», — приводит издание слова Владимира Путина.