Путин: у России нет ядерного оружия в космосе, и Штаты это знают

10:37
Аналитик Вавилов рассказал о различных инвестиционных стратегиях
Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов посоветовал будущим инвесторам выбрать инвестиционную стратегию и придерживаться её.
10:35
Здунов — о драке с Baltic Select: как только прозвучала финальная сирена, тут же пожали друг другу руки
Хоккеист Liga Pro Team Павел Здунов прокомментировал драку в матче с Baltic Select в рамках Игр Будущего.
10:33
FT: Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана
Французская компания Danone, чьи российские активы передали во временное управление Росимуществу, планиурет продать их компании «Вамин» из Татарстана.
10:31
В Совфеде поддержали идею денонсации договора с Германией от 1990 года
Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков поддерживает идею денонсации договора «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года.
10:25
Некачественный хлеб может содержать вредные примеси
Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина перечислила признаки, по которым можно судить о качестве хлеба. Прежде всего, она посоветовала обращать внимание на внешний вид изделия, срок годности, цену и производителя.
10:25
В московском Музее Пушкина открылась выставка по случаю 225-летия поэта
В Москве в Музее Александра Пушкина на Пречистенке открылась выставка, приуроченная к 225-летию со дня рождения поэта. На ней представлены уникальные экспонаты.
10:24
Россиянин рассказал, как его склоняли работать на «Британский совет»
Житель населённого пункта Новая Маячка Херсонской области Сергей Чебукин рассказал, как знакомая склоняла его к работе на организацию из Великобритании «Британский совет» (British Council) на территории региона.
10:23
В МИД РФ отметили силу духа Валиевой после дисквалификации
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о ситуации с дисквалификацией фигуристки Камилы Валиевой.
10:23
В Москве представили экскурсию об истории благотворительности «Гуляй и помогай»
В Москве по случаю Всемирного дня гида, 21 февраля, подготовили бесплатную экскурсию «Гуляй и помогай» об истории городской благотворительности.
10:23
Мосбиржа объявила о дискретном аукционе по распискам QIWI
Мосбиржа сообщила о проведении дискретного аукциона по распискам QIWI на фоне их падения более чем на 20%.
10:22
Собянин поздравил сотрудников центра «Мосволонтёр» с десятилетним юбилеем
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ресурсному центру «Мосволонтёр» исполнилось десять лет.
10:21
В Москве в кластере «Ломоносов» пройдёт конференция на тему венчурных инвестиций
Первая в этом году конференция венчурного хаба московского инновационного кластера «Ломоносов» под названием «Венчурный ландшафт: вызовы и возможности» пройдёт в зале «Атом» 1 марта.
10:12
В Чите задержан администратор Telegram-канала по подозрению в госизмене
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Чите администратора Telegram-канала по подозрению в государственной измене в интересах Украины.
10:08
Лукашенко посетит церемонию открытия Игр Будущего
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по приглашению Владимира Путина посетит церемонию открытия Игр Будущего в Казани.
10:06
Кабмин России отчитается перед Госдумой в апреле
Глава комитета Госдумы по науке Сергей Кабышев заявил, что отчёт правительства в Государственной думе состоится в апреле.
10:05
Пополнение QIWI-кошелька стало недоступно
Пополнение QIWI-кошелька стало недоступно на фоне заявления ЦБ России об отзыве лицензии на банковские операции.
10:02
В Польше пригрозили Украине новыми ограничениями в поставках сельхозпродукции
Заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак предупредил Украину о введении новых ограничений в поставках сельскохозяйственной продукции.
09:56
Синоптик предупредил об оттепельной и слякотной погоде 23 февраля в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о приходе оттепели в столицу во второй половине недели.
09:55
В Херсонской области вскрыли деятельность британской организации — шпиона Киева
В ФСБ России сообщили о вскрытии деятельности организации из Великобритании «Британский совет» (British Council) на территории Херсонской области, занимавшейся разведкой для Украины.
09:55
Bloomberg: в США считают, что Россия может скоро вывести в космос ядерное оружие
Соединённые Штаты заявили союзникам, что Россия в скором времени может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки.
09:52
Михаил Кержаков: Азия 100% далека от России
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал проведение финала Кубка Азии 2024 года в Катаре.
09:45
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
09:39
Bank of China заявил, что по-прежнему принимает платежи от российских компаний
В одном из крупнейших китайских банков, Bank of China, заявили, что по-прежнему принимают платежи от российских компаний как в рублях, так и в юанях.
09:36
Смолов назвал любимых игроков в мировом футболе
Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов назвал своих любимых футболистов.
09:35
МИД России: Украина после «евромайдана» превратилась в нищую, вымирающую территорию
Замглавы российского Министерства иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Украина за десять лет после «евромайдана» превратилась в нищую, вымирающую территорию.
09:32
ЦБ: вкладчикам QIWI Банка вернут деньги
Вкладчикам QIWI Банка вернут суммы вклада в размере 100% остатка средств, заявили в ЦБ России.
09:30
Военкор RT Филатов первым оказался в Авдеевке в момент штурма
Военный корреспондент RT Андрей Филатов первым оказался в Авдеевке в момент штурма.
09:25
Хоккеист Здунов: когда бросаешь взгляд на зрителей, испытываешь самые тёплые чувства
Хоккеист Liga Pro Team Павел Здунов рассказал об атмосфере «Татнефть Арены» после стартовых матчей на Играх Будущего.
09:23
Чернышенко: сотрудничество России и ОАЭ успешно развивается в различных сферах
Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках турнира «Игры Будущего» в Казани провёл рабочую встречу с министром образования Объединённых Арабских Эмиратов, председателем Главного управления спорта ОАЭ Ахмедом Аль-Фаласи, в ходе которой отметил развитие сотрудничества двух стран в сфере образования, технологий и спорта.
09:20
Здунов — о победах Liga Pro Team: ехали на Игры Будущего с мыслью, что являемся главными претендентами
Хоккеист Liga Pro Team Павел Здунов прокомментировал удачный старт команды и победы в первых двух противостояниях Игр Будущего.
09:20
Захарова: вето США по резолюции по Газе указало на их истинное отношение к людям
США показали своё истинное отношение к людям, наложив вето в Совбезе ООН на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».
09:12
ЦБ России отозвал лицензию у QIWI Банка
Центробанк России сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у QIWI Банка.
09:10
Игнатьев: от матча «Зенит» — «Спартак» будет многое зависеть
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком».
09:04
Юрист Коломийцев предупредил о штрафе за неправильное хранение удобрений
Юрист Сергей Коломийцев предупредил, что неправильное хранение органических и минеральных удобрений на даче может привести к штрафу в размере до 7 тыс. рублей.
08:53
МИД России: США не заинтересованы в мирном урегулировании вокруг Украины
Замглавы российского Министерства иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Россия не видит заинтересованности Соединённых Штатов и их союзников в мирном урегулировании ситуации вокруг Украины.
08:50
Овечкин признан третьей звездой матча НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем и передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
08:43
WSJ: глава ГУР Украины Буданов признал тяжёлое положение ВСУ
Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что положение ВСУ оставляет желать лучшего.
08:39
Депутат Ниметуллаев назвал село Крынки символом безразличия Зеленского
Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев высказал мнение, что село Крынки олицетворяет собой бездушие и безразличие Владимира Зеленского к военнослужащим Вооружённых сил Украины.
08:35
Кучеров — о секретах результативности: у меня нет ни скорости, ни броска
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился секретом своей результативности.
08:35
Вандалы осквернили православное кладбище в Казахстане
Вандалы осквернили православное кладбище в Мангистауской области. Посольство России в Казахстане надеется, что хулиганы будут найдены в ближайшее время и понесут наказание.
08:27
Мирзиёев прилетит в Казань на открытие Игр Будущего
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибудет в Казань с визитом для участия в открытии Игр Будущего.
08:22
Несмотря на передачу Малкина, «Питтсбург» в овертайме уступил «Айлендерс»
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:16
Герасимов: ВС России освободили Авдеевку быстро, но после долгой подготовки
Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили Авдеевку достаточно быстро, но после долгой подготовки.
08:09
24 сейва Георгиева помогли «Колорадо» победить «Ванкувер» в матче НХЛ
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:06
NYT: до тысячи военных ВСУ пропали без вести при отступлении из Авдеевки
До 1 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины пропали без вести при отступлении из Авдеевки, пишет газета The New York Times со ссылкой на украинских солдат.
08:02
Минобороны: Герасимов вручил в зоне СВО госнаграды отличившимся в Авдеевке
Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки.
07:54
Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО
Начальник Генштаба ВС России Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации.
07:52
Марочко: украинская ПВО сбивает менее 20% воздушных целей в Харьковской области
Украинская сторона сбивает менее 20% воздушных целей в Харьковской области.
07:52
Пас Панарина и 41 сейв Шестёркина принесли «Рейнджерс» победу над «Далласом»
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:40
МИД: Запад рассматривает выход из конфликта на Украине только через призму войны
Запад рассматривает выход из конфликта на Украине только через призму войны.