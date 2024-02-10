Le Figaro: Запад обеспокоен доминированием России на рынке обогащённого урана

Россия остаётся основным поставщиком обогащённого урана для западных реакторов, что вызывает беспокойство у лидеров ЕС и США, рассказывает Le Figaro. Опасаясь, что Москва может в любой момент прекратить поставки, они увеличивают инвестиции в собственные компании для окончательного отказа от российского ядерного топлива.

Западные страны возвращаются к развитию атомной энергетики, которую в ЕС наконец признали экологичной, пишет Le Figaro. Возобновление строительства АЭС и рудников привело к росту спроса на уран, а его цена из-за опасений в дефиците поднялась выше $100.

Хотя месторождений урана достаточно до 2100 года, его добычу осуществляют лишь несколько стран. На Казахстан, Канаду, Намибию и Австралию приходится до 80% производства этого минерала. К 2040 году ядерного топлива потребуется почти в два раза больше, что обостряет конкуренцию и толкает крупнейших операторов АЭС закреплять за собой поставки.

Сложности возникают на обязательном этапе обогащения урана: почти половина мощностей для этого процесса находится в России. Москва поставляет свыше 20% обогащённого ядерного топлива для американских АЭС. Западные санкции после начала СВО не затронули эту сферу, однако ЕС и США опасаются, что Кремль может в любой момент прекратить поставки.

Инвестируя в развитие своих компаний по обогащению урана, Запад старается подорвать лидерство России в атомной энергетике. Вашингтон намерен с 2028 года прекратить российский импорт и для этого выстраивает собственную цепочку поставок готового к использованию ядерного топлива. Пока же Москва господствует на рынке, а множество стран Восточной Европы по-прежнему зависят от её урана, который необходим для их реакторов советской постройки.