Россия остаётся основным поставщиком обогащённого урана для западных реакторов, что вызывает беспокойство у лидеров ЕС и США, рассказывает Le Figaro. Опасаясь, что Москва может в любой момент прекратить поставки, они увеличивают инвестиции в собственные компании для окончательного отказа от российского ядерного топлива.
Западные страны возвращаются к развитию атомной энергетики, которую в ЕС наконец признали экологичной, пишет Le Figaro. Возобновление строительства АЭС и рудников привело к росту спроса на уран, а его цена из-за опасений в дефиците поднялась выше $100.
Хотя месторождений урана достаточно до 2100 года, его добычу осуществляют лишь несколько стран. На Казахстан, Канаду, Намибию и Австралию приходится до 80% производства этого минерала. К 2040 году ядерного топлива потребуется почти в два раза больше, что обостряет конкуренцию и толкает крупнейших операторов АЭС закреплять за собой поставки.
Сложности возникают на обязательном этапе обогащения урана: почти половина мощностей для этого процесса находится в России. Москва поставляет свыше 20% обогащённого ядерного топлива для американских АЭС. Западные санкции после начала СВО не затронули эту сферу, однако ЕС и США опасаются, что Кремль может в любой момент прекратить поставки.
Инвестируя в развитие своих компаний по обогащению урана, Запад старается подорвать лидерство России в атомной энергетике. Вашингтон намерен с 2028 года прекратить российский импорт и для этого выстраивает собственную цепочку поставок готового к использованию ядерного топлива. Пока же Москва господствует на рынке, а множество стран Восточной Европы по-прежнему зависят от её урана, который необходим для их реакторов советской постройки.
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 75% российских граждан проголосовали бы за кандидата в президенты России Владимира Путина, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье.
Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало панику среди сторонников политики Североатлантического альянса.
Беспилотный летательный аппарат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанёс удар по автомобилю на юге Ливана. Как сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia, в машине мог находиться сын главы политбюро палестинского движения ХАМАС Хазем Хания.
Президент США Джо Байден «пришёл в ярость» из-за отчёта специального прокурора Роберта Хёра, в котором глава Белого дома назван пожилым человеком с плохой памятью, такая же реакция последовала со стороны его администрации, пишет The Wall Street Journal.
Ударом FPV-дрона группа командира с позывным Аид из спецназа «Ахмат» уничтожила пулемёт Browning вместе с пулемётчиком, это произошло во время наступления войск России в Белогоровке, рассказал Аид военкору RT Владу Андрице.