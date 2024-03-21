Французский эксперт: новые фото Макрона в образе боксёра — мощный посыл Путину, но он не слишком обнадёживает

Опубликованные администрацией Эммануэля Макрона снимки, на которых он предстаёт во время тренировки по боксу, адресованы Владимиру Путину и призваны показать, что французский лидер «готов к драке», полагает эксперт в области политической коммуникации Филипп Моро-Шевроле. Как отметил специалист, анализируя снимки по просьбе редакции Le Parisien, такой настрой не назовёшь успокоительным — ведь он свидетельствует о сложной обстановке, сложившейся в международной политике.

ФИЛИПП МОРО-ШЕВРОЛЕ, эксперт в области политической коммуникации: На снимке мы видим усилие, напряжённые мышцы, удар... Всё это — постановка, никакой спонтанности тут нет. Это — довольно типичный пример макроновского пиара, каким он остаётся с самого начала его президентства: он предстаёт так, будто его застали в момент, когда он живёт частной жизнью, но обстановка это, конечно, деланая.



Спорт в имидже действующего президента так агрессивно, как правило, не используется, и здесь это — сознательный выбор, дабы продемонстрировать, что мы ведём борьбу, бой. Посыл предназначается Путину, а также — всем, кого может объединить удальство, которое в этом противостоянии проявляет Франция.





Это — не первый раз, когда в политике используется образ боксёра: во Франции к нему прибегали и Эдуар Филипп (бывший глава правительства. — ИноТВ), и Оливье Веран (экс-министр здравоохранения. — ИноТВ), так что для команды Макрона это приём достаточно привычный. Бокс — спорт благородный: это — насилие, но насилие сдержанное, ограниченное правилами; это — джентльменский вид спорта, но при этом единоборство. Поэтому посыл здесь формируется в нынешних политических условиях весьма интересный.





Все фотографии нашего президента, как правило, намеренно подбираются таким образом, чтобы создавать некий посыл. Когда начались боевые действия на Украине, президент ходил в куртке с капюшоном, которая была отчасти вдохновлена образом украинских сил. В общем, за каждым снимком стоит какой-то посыл. В данном случае мы видим посыл, который скорее всего предназначен Путину: «Предупреждаю — к драке я готов».





Любопытный момент с этими снимками в том, что аналогичные фотографии делал и Путин: есть точно такие же снимки Путина перед боксёрской грушей. То есть, Макрон здесь повторяет за Путиным и тоже изображает себя бойцом. Получается, что у нас здесь два бойца, которые метафорически сходятся в бою через фотографии, которые противопоставляются друг другу. Так что посыл получается достаточно мощный, да.





Эти фото Макрона в образе боксёра — лучшее свидетельство в пользу того, что конфликт на Украине — это в том числе конфликт образов. И мы видим лидеров, глав государств, которые оба подают себя в качестве выдающихся защитников своего лагеря, готовых к бою. Такое не слишком обнадёживает, поскольку показывает, что мы живём в достаточно интересной обстановке, однако это — всё же один из приёмов пиара, который имеет право на существование.

Дата публикации 20 марта 2024 года.