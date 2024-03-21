Le HuffPost: свёл политику к имиджу — Макрона высмеяли за боксёрские фотографии
Французские политики высмеяли президента Эммануэля Макрона за его опубликованные фотографии во время занятий боксом, пишет Le Huffington Post.
Автор статьи отмечает, что Эммануэль Макрон — далеко не первый французский политик, который запечатлён во время боксирования. До него на этом месте были Мануэль Вальс, Эдуард Филипп, Оливье Веран и даже, задолго до них, Жан-Мари Ле Пен. «Бокс вполне сочетается с применением государственной силы, — отметил специалист по политическим коммуникациям Филипп Моро-Шевроле. — Это жестокий вид спорта, но с правилами, как и в политике. Это ещё и очень театральный образ, как это часто бывает у Эммануэля Макрона — героя, преодолевающего страдания».
Специалист также отмечает сравнение с Владимиром Путиным, у которого политическая коммуникация во многом строится на подобных фотографиях в спортивном антураже. «Эммануэль Макрон — технократ, который пробует свои силы в популистском стиле, пытаясь ответить Владимиру Путину на его территории», — продолжает Филипп Моро-Шевроле.
Во французской политике боксёрские перчатки надевали и женщины: первой была Валери Пекресс в разгар избирательной кампании 2015 года. По её словам, этот вид спорта создаёт образ бойца, пусть даже для женщин он не вполне обычный.