Le HuffPost: свёл политику к имиджу — Макрона высмеяли за боксёрские фотографии

В соцсетях появились фотографии, на которых президент Франции Эммануэль Макрон позирует во время занятий боксом. Эти кадры вызвали насмешки интернет-пользователей и критику французских политиков, пишет Le Huffington Post.

Французские политики высмеяли президента Эммануэля Макрона за его опубликованные фотографии во время занятий боксом, пишет Le Huffington Post.

Так, сенатор от партии зелёных Янник Жадо отметил, что президенту было бы лучше посвятить себя миротворческому процессу на израильско-палестинском фронте: «Он много занимается перевооружением и выставляет фотографии, которые могли бы сделать Путин и другие политические лидеры, которые хотят придерживаться мачо-подхода к политике». Он добавил: «Я считаю, что в то время, когда в секторе Газа голод и война на Украине, мы ожидали, что президент Франции будет выполнять свою работу в секторе Газа, а не в боксёрском зале».

Депутат Сандрин Руссо также раскритиковала использование Макроном маскулинных кодов в излишнем количестве: «Какое политическое убожество. Какое поражение прогрессизма. И какая бедность политического пиара». В свою очередь, представитель от партии «Республиканцы» Брюно Ретайо также выразил сожаление по поводу того, что «политика сведена к имиджу».

К слову, высмеивать Макрона стали и в социальных сетях. Так, в этих фотографиях стали находить признаки редактирования и на них стали создавать мемы, например: «Я ничего не боюсь» — «Даже нелепости».

Автор статьи отмечает, что Эммануэль Макрон — далеко не первый французский политик, который запечатлён во время боксирования. До него на этом месте были Мануэль Вальс, Эдуард Филипп, Оливье Веран и даже, задолго до них, Жан-Мари Ле Пен. «Бокс вполне сочетается с применением государственной силы, — отметил специалист по политическим коммуникациям Филипп Моро-Шевроле. — Это жестокий вид спорта, но с правилами, как и в политике. Это ещё и очень театральный образ, как это часто бывает у Эммануэля Макрона — героя, преодолевающего страдания».



Специалист также отмечает сравнение с Владимиром Путиным, у которого политическая коммуникация во многом строится на подобных фотографиях в спортивном антураже. «Эммануэль Макрон — технократ, который пробует свои силы в популистском стиле, пытаясь ответить Владимиру Путину на его территории», — продолжает Филипп Моро-Шевроле.



Во французской политике боксёрские перчатки надевали и женщины: первой была Валери Пекресс в разгар избирательной кампании 2015 года. По её словам, этот вид спорта создаёт образ бойца, пусть даже для женщин он не вполне обычный.