На новой фотосессии в боксёрском зале президент Франции Эммануэль Макрон принимал позы, напоминающие снимки Владимира Путина с голым торсом, рассказывает The Times. Таким образом французский лидер демонстрирует «предельную мужественность» и хочет показать, что «готов к борьбе».

Официальный фотограф Макрона Соазиг де ла Муассоньер опубликовала новые фотографии, на которых вспотевший президент Франции с решительным выражением лица бьёт по боксёрской груше, пишет The Times. Газета Nice-Matin увидела в них отражение «предельной мужественности» и сравнила со снимками, где Путин с голым торсом скачет на лошади или занимается дзюдо.

Недавно Макрон перешёл от мирной инициативы к воинственным заявлениям по украинскому конфликту, и карикатуристы стали изображать его в военной экипировке, ведущим Францию на войну. По словам знаменитого политтехнолога Гаспара Ганцера, глава государства хотел показать, что находится «в хорошей физической форме», «целеустремлён и полон энергии», а также «готов к борьбе».