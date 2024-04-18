RS: дорогие и некачественные — программа F-35 превысит $2 трлн, но так и не улучшит их качество

Счётная палата США заявила, что общая стоимость программы F-35 оказалась больше предыдущих оценок и превысила $2 трлн. Как сообщает Responsible Statecraft, такой рост был вызван расходами на поддержание программы из-за решения Пентагона увеличить срок эксплуатации самолётов на 11 лет — при этом количество часов налёта сократится, а целевые показатели боеспособности так и не будут достигнуты.

Программа F-35 обойдётся США более чем в $2 трлн, закрепив за собой место одной из самых дорогих программ вооружений в истории США. Об этом сообщает Responsible Statecraft, ссылаясь на новые оценки Счётной палаты США.

Как отмечает издание, в стоимости наблюдается резкий скачок по сравнению с оценкой 2018 года, согласно которой общая стоимость программы составляла $1,7 трлн. По большей части дополнительные деньги пойдут на прогнозируемые расходы по поддержанию истребителей, срок службы которых Пентагон увеличил с 2077 до 2088 года. Более того, в попытке сэкономить средства Пентагон сократил количество лётных часов, которые F-35 могут выполнять каждый год.

При этом, как отмечает издание, все три версии F-35 по-прежнему «не дотягивают до целевых показателей боеспособности». В конструкции двигателя наблюдаются существенные недостатки, вызывающие перегрев самолёта и повреждающие детали, из-за чего истребители вынуждены значительную часть времени проводить на земле. Из-за этой проблемы пилотам сложно проходить подготовку в реальных условиях, что повышает вероятность аварий и других дорогостоящих происшествий.