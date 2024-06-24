Reuters: в США прокуроры рекомендовали Минюсту предъявить компании Boeing уголовные обвинения

Минюсту США рекомендовали предъявить уголовные обвинения компании Boeing за нарушение ранее достигнутых договорённостей по двум смертельным катастрофам с участием самолётов Boeing 737 MAX, сообщает Reuters. В статье отмечается, что Министерство юстиции должно принять решение по этому вопросу до 7 июля.
Американские прокуроры рекомендуют высокопоставленным чиновникам Минюста США предъявить уголовные обвинения компании Boeing, после того как выяснилось, что производитель самолётов нарушил договорённости, связанные с двумя смертельными авариями, сообщает Reuters со ссылкой два осведомлённых источника.
Министерство юстиции должно принять решение о возбуждении уголовного дела против Boeing до 7 июля.
В мае официальные лица установили, что компания нарушила соглашение от 2021 года, защищавшее Boeing от уголовных обвинений в сговоре с целью мошенничества, которые планировалось предъявить ей после двух смертельных аварий, произошедших в 2018 и 2019 годах с участием самолёта Boeing 737 MAX.
Согласно этому соглашению, Минюст США согласился не преследовать Boeing по обвинению в мошеннических действиях в отношении Федерального управления гражданской авиации при условии, что компания пересмотрит свою практику соблюдения требований и будет регулярно предоставлять отчёты. Тогда Boeing также согласился выплатить $2,5 млрд для урегулирования данного расследования.
Между тем, как сообщают источники, в настоящее время стороны ведут переговоры, и пока нет никаких гарантий, что обвинения будут предъявлены.
Как отмечает издание, в случае, если это всё-таки произойдёт, такое развитие событий лишь усугубит разрастающийся кризис в компании Boeing, которая после серии инцидентов находится под пристальным вниманием со стороны прокуроров, регулирующих органов и законодателей США.
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