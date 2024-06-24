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Reuters: в США прокуроры рекомендовали Минюсту предъявить компании Boeing уголовные обвинения

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Минюсту США рекомендовали предъявить уголовные обвинения компании Boeing за нарушение ранее достигнутых договорённостей по двум смертельным катастрофам с участием самолётов Boeing 737 MAX, сообщает Reuters. В статье отмечается, что Министерство юстиции должно принять решение по этому вопросу до 7 июля.
Reuters: в США прокуроры рекомендовали Минюсту предъявить компании Boeing уголовные обвинения
AP
Американские прокуроры рекомендуют высокопоставленным чиновникам Минюста США предъявить уголовные обвинения компании Boeing, после того как выяснилось, что производитель самолётов нарушил договорённости, связанные с двумя смертельными авариями, сообщает Reuters со ссылкой два осведомлённых источника.

Министерство юстиции должно принять решение о возбуждении уголовного дела против Boeing до 7 июля.

В мае официальные лица установили, что компания нарушила соглашение от 2021 года, защищавшее Boeing от уголовных обвинений в сговоре с целью мошенничества, которые планировалось предъявить ей после двух смертельных аварий, произошедших в 2018 и 2019 годах с участием самолёта Boeing 737 MAX.

Согласно этому соглашению, Минюст США согласился не преследовать Boeing по обвинению в мошеннических действиях в отношении Федерального управления гражданской авиации при условии, что компания пересмотрит свою практику соблюдения требований и будет регулярно предоставлять отчёты. Тогда Boeing также согласился выплатить $2,5 млрд для урегулирования данного расследования.

Между тем, как сообщают источники, в настоящее время стороны ведут переговоры, и пока нет никаких гарантий, что обвинения будут предъявлены.

Как отмечает издание, в случае, если это всё-таки произойдёт, такое развитие событий лишь усугубит разрастающийся кризис в компании Boeing, которая после серии инцидентов находится под пристальным вниманием со стороны прокуроров, регулирующих органов и законодателей США.
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Reuters США Северная Америка
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