Reuters: в США прокуроры рекомендовали Минюсту предъявить компании Boeing уголовные обвинения

14:07 Подоляк: в Крыму не может быть никаких признаков мирной жизни Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, после удара ВСУ по Севастополю заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно.

14:06 Грушко: российская экономика «справится и уже справилась» с санкциями ЕС Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко, комментируя новый пакет антироссийских санкций ЕС, заявил, что российская экономика «справится и уже справилась» с ограничениями Евросоюза.

14:01 IBF сняла санкции с российских боксёров Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов сообщил, что Международная боксёрская федерация (IBF) сняла санкции с российского бокса.

13:58 Захарова: Москва разработала ответные меры на запрет ЕС доступа к ряду СМИ Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва разработала ответные меры на запрет ЕС доступа к ряду российских СМИ.

13:54 Двое пострадавших в Севастополе детей находятся в крайне тяжёлом состоянии Двое детей, пострадавших в результате атаки ВСУ на пляже в Севастополе, находятся в крайне тяжёлом состоянии.

13:53 Глава ФЕОР Борода рассказал об уничтоженных свитках Торы в синагоге Дербента Президент Федерации еврейских общин раввин Александр Борода рассказал RT о свитках Торы, которые были уничтожены в Дербенте.

13:52 Песков: решений закрывать туристический сезон в Крыму после атаки не принималось Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что никаких решений закрывать туристический сезон в Крыму после украинской атаки на Севастополь с применением американских ракет не принималось.

13:51 Галлямов написал открытое письмо президенту МОК Баху Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, написал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

13:41 Карпов: «Спартак» продлит контракт с Промесом, как только он вернётся в Россию Нападающий Квинси Промес продолжит карьеру в московском «Спартаке» после возвращения из ОАЭ.

13:38 Предполагаемый террорист из Дербента Кагиров ранее уже был осуждён Гаджимурад Кагиров, который, возможно, был среди совершивших теракт в Дагестане, ранее уже был осуждён за агрессивное поведение.

13:34 Мурашко: 14 пострадавших при обстреле Севастополя находятся в тяжёлом состоянии Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 14 пациентов, которые пострадали при обстреле Севастополя, находятся в тяжёлом состоянии.

13:31 Бойцы Южной группировки ВС России уничтожили семь полевых складов боеприпасов В Минобороны России заявили, что подразделения Южной группировки уничтожили семь полевых складов боеприпасов.

13:28 Тарасова назвала Дмитриеву лучшим спортивным телекомментатором Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на смерть экс-теннисистки и комментатора Анны Дмитриевой.

13:26 В Минобороны сообщили, что за сутки ПВО сбили 176 украинских беспилотников В Минобороны России сообщили, что за сутки ПВО сбили 176 украинских беспилотников и шесть американских ракет ATACMS.

13:23 ЕС ввёл санкции против Полины Гагариной, SHAMAN и Ивана Охлобыстина Евросоюз ввёл санкции против певицы Полины Гагариной, музыканта SHAMAN и актёра Ивана Охлобыстина.

13:21 ВС России поразили крупный логистический центр ВСУ В Минобороны России заявили, что российские войска поразили крупный логистический центр ВСУ.

13:16 Бакаев проходит медосмотр с «Зенитом» Нападающий Зелимхан Бакаев, выступавший в прошлом сезоне за «Аль-Вахду» из ОАЭ на правах аренды, проходит медицинское обследование вместе с «Зенитом».

13:16 ЕС ввёл санкции против главкома ВМФ России Александра Моисеева Европейский союз ввёл санкции против главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева.

13:14 RT: один из ликвидированных в Дербенте террористов — 28-летний боец ММА Кагиров Один из ликвидированных в Дербенте террористов — 28-летний боец ММА Гаджимурад Кагиров. Об этом RT cообщил источник.

13:09 Пять человек пострадали при обстреле города Грайворон в Белгородской области В результате обстрела города Грайворон в Белгородской области пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

13:07 Никто из родных и близких сотрудников «Динамо» Махачкала не пострадал в теракте в Дагестане Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил, что среди жертв теракта в Дагестане нет родных и близких сотрудников клуба.

13:06 Политолог Михайлов рассказал о схожести терактов в Дагестане и в «Крокусе» Политолог Евгений Михайлов рассказал RT о возможных параллелях между терактом в Дагестане и в московском «Крокус Сити Холле».

13:02 Жители Дербента после теракта несут цветы к памятнику трёх религий Жители Дербента после теракта несут цветы к памятнику трёх религий — символу межконфессионального единства в Дагестане.

12:57 В Кремле не считают возможным возвращение к ситуации 2000-х из-за терактов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что из-за терактов в Дагестане существует вероятность возвращения страны к ситуации начала 2000-х годов.

12:57 Пашинян выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с террористическими актами в Дербенте и Махачкале.

12:57 Развожаев: пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь предоставят выплаты Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что выплаты пострадавшим в результате украинской атаки американскими ракетами АТACMS на Севастополь будут осуществлены.

12:53 Капелло: Испания наконец-то отказалась от скучной тики-таки и придумала что-то новое Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением об игре сборной Испании на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

12:52 «Военная хроника» заявила о самолёте-разведчике НАТО в Чёрном море «Военная хроника» заявила, что после удара ракетами ATACMS с кассетами по пляжу в Севастополе в Чёрное море снова прибыл самолёт-разведчик НАТО.

12:50 Против Моргенштерна могут возбудить уголовное дело Прокуратура города Москвы инициировала уголовное преследование в отношении Алишера Моргенштерна* из-за уклонения от обязанностей иностранного агента.

12:41 Антон Миранчук прошёл медосмотр вместе с «Локомотивом» Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прошёл медосмотр вместе с игроками команды, которые принимали участие в июньском сборе сборной России.

12:41 Посол США в Москве вызвана в МИД России из-за теракта в Севастополе В Министерстве иностранных дел России заявили, что посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в здание российского МИД из-за украинской атаки на Севастополь американскими ракетами АТACMS.

12:39 МВД Абхазии установило личности семи участников перестрелки на границе с Россией Личности всех семи участников перестрелки на границе Абхазии и России установлены, сообщили в абхазском МВД.

12:37 Центральный аппарат СК займётся расследованием терактов в Дагестане Центральный аппарат Следственного комитета России займётся расследованием уголовного дела о терактах в Дагестане. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

12:35 Развожаев: в результате атаки ВСУ пострадали 153 человека и четверо погибли Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что итоговое число пострадавших в результате атаки украинцев американскими ракетами АТACMS на Севастополь составило 153, при этом четверо погибли.

12:34 Собослаи — о травме Варги: не знаю, почему врачи сразу не выбежали на поле Капитан сборной Венгрии Доминик Собослаи высказался о работе медицинской бригады в инциденте с нападающим Барнабашем Варгой в матче третьего тура с командой Шотландии на чемпионате Европы.

12:30 Аналитик Абрамов: новые санкции ЕС не несут опасности для России Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов заявил в беседе с RT, что ЕС «выбирал» новые санкции против России, опираясь на то, что может выдержать сама европейская экономика.

12:23 Песков: Путин получает данные о помощи пострадавшим в Крыму и Дагестане Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин продолжает получать сведения о помощи пострадавшим в Дагестане и Крыму.

12:21 Аналитик: ЕС повторил ранее введённые американцами санкции против СПГ-проектов Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT принятие Европейским союзом 14-го пакета антироссийских санкций. В частности, он включает ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты.

12:20 Источник: Промес в скором времени вернётся в Россию из ОАЭ Нападающий «Спартака» Квинси Промес собирается вернуться в Россию после ареста в ОАЭ.

12:19 Песков заявил, что мирные предложения России по Украине остаются в силе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что мирные предложения России по урегулированию вопроса по Украине остаются в силе.

12:18 МВД опубликовало список полицейских, погибших при атаке террористов в Дагестане Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала список полицейских, погибших при атаке террористов в Дагестане.

12:14 Песков назвал варварской ракетную атаку ВСУ на Крым Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал варварской украинскую ракетную атаку на Крым с применением американских ракет АТACMS.

12:14 ЕС ограничит доступ к трём российским СМИ с 25 июня С 25 июня Евросоюз ограничит доступ к трём российским СМИ — «РИА Новости», «Известиям» и «Российской газете».

12:10 Неразорвавшиеся суббоеприпасы могут находиться на пляже в Севастополе Неразорвавшиеся суббоеприпасы могут находиться на пляже в Севастополе после атаки ВСУ. В настоящий момент специалисты занимаются прочёсыванием местности и обезвреживанием опасных предметов.

12:09 Сын Дмитриевой: в последние дни мама очень плохо себя чувствовала Дмитрий Чуковский, сын легендарной теннисистки и комментатора Анны Дмитриевой, высказался об уходе из жизни своей матери.

12:06 Минобороны предлагает реорганизовать объединённые командования военных округов Министерство обороны России предлагает лишить военные округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, а объединённые стратегические командования округов реорганизовать в управления.

12:05 В Дагестане усилены меры безопасности в школах и лагерях после терактов В школах, детских садах и лагерях Дагестана усилены меры безопасности. Об этом сообщили в Минобрнауки республики.

11:56 Борт МЧС доставит в Москву 11 пострадавших в Севастополе детей Борт МЧС доставит в Москву 11 детей, которые пострадали в результате атаки ВСУ в Севастополе.

11:55 Губерниев: многим нашим «бесхребетным» пловцам нужно брать пример с Ефимовой Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на непопадание пловчихи Юлии Ефимовой на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).