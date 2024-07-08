Reuters: «самое смертоносное корпоративное преступление в истории США» — Boeing признал вину в двух авиакатастрофах

Компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу об авиакатастрофах в Индонезии и Эфиопии, в результате которых погибли 346 человек, сообщает агентство Reuters. Концерну назначен испытательный срок на три года и штраф в размере $243,6 млн. Сделка даёт право прекратить расследование и вызвала резкую критику семей жертв крушений.

Компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве, чтобы завершить расследование по факту двух авиакатастроф, передаёт Reuters со ссылкой на чиновника из Министерства юстиции США. Компания также выплатит штраф в размере $243,6 млн.

Речь идёт об авиакатастрофах, которые произошли с разницей в пять месяцев в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах. В результате погибли 346 человек. Сделка вызвала резкое недовольство семей жертв этих крушений. Они рассчитывали на судебный процесс и более серьёзные финансовые последствия для компании. В прошлом месяце семьи погибших потребовали выплаты $25 млрд.

Агентство отмечает, что данное обвинение в любом случае усугубило незавидное положение Boeing из-за выявленных проблем с безопасностью и контролем качества на авиастроительном заводе. Кроме того, признание вины может поставить крест на выгодных правительственных контрактах с государственными органами, в числе которых Министерство обороны США и NASA.

Как пишет Reuters, в мае Министерству юстиции США стало известно о нарушении компанией мирового соглашения 2021, касающегося авиакатастроф со смертельным исходом, в результате чего и было инициировано уголовное разбирательство. Однако после признания вины Boeing может расчитывать на прекращение судебного процесса.

Представитель компании подтвердил, что было достигнуто «принципиальное соглашение с Министерством юстиции об условиях урегулирования» с испытательным сроком три года. Согласно договорённостям, Boeing обязуется потратить не менее $455 млн в течение трёх лет на повышение уровня безопасности полётов и соблюдение нормативных требований. Кроме того, правление должно встретиться с родственниками жертв.

Более того, в рамках сделки будет назначен независимый наблюдатель для публикации ежегодных отчётов о соблюдении требований.

Однако сделка о признании вины требует одобрения судьи. Адвокаты некоторых семей погибших назвали происходящее «ударом по рукам» и заявили о намерении обратиться к судье Риду О’Коннору с просьбой отклонить сделку. В поданном ими в суд заявлении приводятся слова О‘Коннора из постановления от февраля 2023 года: «Преступление Boeing по праву может считаться самым смертоносным корпоративным преступлением в истории США».

Предложение о заключении сделки было выдвинуто Министерством юстиции 30 июня. Компании дали время до конца недели, чтобы принять его или предстать перед судом по обвинению в сговоре с целью обмана Федерального управления гражданской авиации (FAA), которое чиновники назвали «наиболее серьёзным из легко доказуемых».

Речь идёт о заведомо ложных заявлениях Boeing о новом программном обеспечении повышения маневренных характеристик (MCAS), которое требовало менее интенсивного обучения пилотов и, соответственно, означало экономию средств. Эта функция была разработана для автоматического опускания носа самолёта в определённых условиях.

Именно её связали с двумя авиакатастрофами, в результате которых FAA приняло решение приостановить эксплуатацию парка МАХ на 20 месяцев. Это обошлось компании в $20 млрд долларов. В ноябре 2020 года решение было отменено правительством.

А уже 5 января 2021 года во время рейса компании Alaska Airlines произошёл инцидент с отрывом панели нового судна Boeing 737 MAX в воздухе. Это случилось всего за два дня до того как истёк срок соглашения об отсрочке, что спасло компанию от судебного преследования.

Агентство отмечает, что соглашение распространяется только на действия Boeing до авиакатастроф со смертельным исходом и не защищает компанию от любых других потенциальных расследований или обвинений, связанных с январским инцидентом или другими действиями.

Кроме того, несмотря на то, что обвинения против физических лиц считаются маловероятными из-за истечения срока давности, Министерство юстиции признаёт, что данная сделка не защищает руководителей компании. Ранее было предъявлено обвинение главному техническому пилоту, но в 2022 году он был оправдан судом присяжных.

Reuters сообщает, что в 2021 году Boeing уже выплачивал штраф в размере $2,5 млрд. Нынешний штраф в $243,6 млн станет вторым для компании, связанным с авиакатастрофами со смертельным исходом. Назначенная сумма равна той, которую компания сэкономила, отказавшись от полноценного обучения пилотов МАХ на авиасимуляторах. В результате сумма штрафа достигает максимально допустимого уровня.

Отмечается, что Министерство юстиции и Boeing ведут совместную работу над составлением полного письменного соглашения о признании вины и передачи его в федеральный суд к 19 июля.