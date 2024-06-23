NBC: Американские военные уходят со службы, протестуя против зверств Израиля в Газе
КОРТНИ КЬЮБ, корреспондент NBC: Хуану Беттанкорту не терпелось послужить своей стране.
КОРТНИ КЬЮБ, корреспондент NBC: Хуану Беттанкорту не терпелось послужить своей стране.
Болельщики оригинально поздравили с днём рождения серебряную призёрку Олимпийских игр по фигурному катанию Александру Трусову.
Активная фаза контртеррористической операции в дагестанском Дербенте подошла к концу, в ходе её проведения были ликвидированы двое боевиков.
После перестрелки в Махачкале госпитализированы 16 человек. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан.
Чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин рассказал, с кем из известных представителей летних видов спорта он хотел бы посоревноваться.
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал команду, которая лучше всего играет на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
Семьям погибших и пострадавших в результате боестолкновений в Махачкале будет оказана помощь. Об этом заявил мэр города Юсуп Умавов.
Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь увеличилось до 151.
Дополнительные меры безопасности принимаются правоохранителями в Ставропольском крае после вооружённых нападений в Дагестане.
Выезды из Махачкалы перекрыты, сообщает МВД по Республике Дагестан.
Сборная Швейцарии обыгрывает команду Германии в матче третьего тура чемпионата Европы — 2024.
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказал своё мнение о нападающем Португалии Криштиану Роналду.
Свыше 1,3 тыс. паломников умерли в этом году во время хаджа в Саудовской Аравии.
В Дербенте скончался начальник отдела полиции города Дагестанские Огни, раненный ранее во время перестрелки с боевиками.
Сборная Швейцарии вышла вперёд в матче третьего тура с командой Германии на чемпионате Европы — 2024.
Горячую линию по оказанию помощи пострадавшим в результате боестолкновений, произошедших 23 июня, запустили в Дагестане.
VAR не засчитал гол сборной Германии в матче третьего тура с командой Швейцарии на чемпионате Европы — 2024.
Режим предупреждения об угрозе с воздуха, объявленный в Севастополе в 22:03, отменили.
В Дербенте продолжается вооружённое противостояние правоохранителей с боевиками.
В Кабардино-Балкарии усилены меры безопасности на фоне нападений в Дагестане, сообщил глава региона Казбек Коков.
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в Севастополе.
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер отметился новым достижением на домашнем чемпионате Европы — 2024.
Неизвестные обстреляли машину с сотрудниками полиции на площади в центре Сергокалы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
Четырёх боевиков ликвидировали в городе Махачкале после нападений на сотрудников правоохранительных органов.
После нападений в Дагестане в аэропорту Махачкалы усилены меры безопасности.
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ российских гимнастов и пловцов участвовать в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
Туроператорам в России рекомендовали аннулировать туры в Крым без штрафов в связи с ракетной атакой на Севастополь.
В Севастополе после удара ВСУ запущена круглосуточная горячая линия.
Количество погибших в результате стрельбы в Дагестане возросло до девяти.
В МВД Дагестана опровергли сообщения о том, что в церкви в Махачкале якобы находятся заложники.
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал конфликт соотечественников Александра Волкова и Сергея Павловича после боя на турнире UFC в Саудовской Аравии.
В Севастополе в Комсомольском парке им. Марии Байды появился стихийный мемориал в память о погибших в результате атаки ВСУ.
Террористическая атака на Дагестан срежиссирована извне, её целью является раскачка Северного Кавказа изнутри. Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что силовики переведены на усиленный режим несения службы после нападений в Дагестане.
Российский актёр и кинорежиссёр Данила Козловский ответил на вопрос, каких российских футболистов он готов снять в своём фильме.
Пострадавшие в результате нападений боевиков в Махачкале и Дербенте поступают в медицинские учреждения Дагестана. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
МВД Республики Абхазия ведёт розыск причастных к перестрелке в зоне КПП «Псоу».
Двое детей потерялись в Севастополе на пляже Учкуевка во время обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Объявлены стартовые составы Шотландии и Венгрии на матч третьего тура чемпионата Европы — 2024 в Германии.
Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Германии.
Выстрелы вновь прозвучали в дагестанских городах Дербент и Махачкала после вооружённых нападений, совершённых боевиками.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на тренировку национальной команды на чемпионате Европы — 2024 в новой чёрной маске.
Шесть сотрудников полиции погибли и 12 получили ранения в результате вооружённых нападений в Дагестане.
Режим контртеррористической операции (КТО) введён на всей территории Дагестана, принимаются меры к нейтрализации причастных к вооружённым нападениям боевиков.
Пилот Ferrari Шарль Леклер остался недоволен действиями своего партнёра по команде Карлоса Сайнса в гонке Гран-при Испании «Формулы-1».
Лица из США и с Украины, ответственные за подлый и гнусный теракт против российского народа в Севастополе, будут гореть в аду.
Наставник «Плимут Аргайл» Уэйн Руни высказался об ошибках главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
Количество пострадавших при атаке Вооружённых сил Украины на Севастополь увеличилось до 144. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Фехми Даку, отец нападающего сборной Албании и «Рубина» Мирлинда Даку, прокомментировал решение УЕФА отстранить его сына на два матча чемпионата Европы — 2024 в Германии.
Вооружённые нападения, совершённые неизвестными в дагестанских городах Махачкала и Дербент, стали основанием для возбуждения уголовного дела по статье о теракте.
Российский теннисист Карен Хачанов вместе с американцем Тейлором Фритцем потерпели поражение в финале парного турнира категории ATP 500 в Лондоне (Великобритания).