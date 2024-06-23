NBC: Американские военные уходят со службы, протестуя против зверств Израиля в Газе

Корреспондент NBC побеседовала с двумя бойцами ВВС США, которые решили уволиться из-за того, что Вашингтон продолжает помогать Тель-Авиву в войне в Газе. По словам мужчин, совесть и личные убеждения не позволяют им служить стране, которая способствует убийству гражданского населения в палестинском анклаве.

КОРТНИ КЬЮБ, корреспондент NBC: Хуану Беттанкорту не терпелось послужить своей стране.

КОРТНИ КЬЮБ: (обращается к Беттанкорту.) Значит, вы очень хотели стать лётчиком?

ХУАН БЕТТАНКОРТ, старший рядовой ВВС США: Хотел. Хотел.

КОРТНИ КЬЮБ: Он поступил на службу в ВВС два года назад.

ХУАН БЕТТАНКОРТ: Я хотел служить соотечественникам-американцам, а также продолжить свою профессиональную карьеру.

КОРТНИ КЬЮБ: Но теперь он говорит, что хочет уйти из армии, в которую так стремился попасть. Он утверждает, что его отношение изменилось после того, как сослуживец Аарон Бушнелл покончил с собой у здания израильского посольства в знак протеста против гибели палестинских мирных жителей в Газе.

ХУАН БЕТТАНКОРТ: В этот момент я начал сомневаться в своём участии в вооружённых силах. И он также придал мне сил выступить против зверств, которые происходили в Палестине.

КОРТНИ КЬЮБ: Ларри Хеберт говорит, что поворотным моментом для него стала смерть шестилетней палестинской девочки Хинд Раджаб.

ЛАРРИ ХЕБЕРТ, рядовой ВВС США: Она выглядела почти так же, как моя дочь.

КОРТНИ КЬЮБ: Раджаб погибла, спасаясь от боевых действий в городе Газа. США и Израиль заявляют, что ХАМАС намеренно действует в гражданских районах.

ЛАРРИ ХЕБЕРТ: Видя некоторые из этих картин и видя, как эти семьи страдают от американского оружия...

КОРТНИ КЬЮБ: Америка поставляет оружие Израилю, одному из своих ближайших союзников, ведущему войну против ХАМАС после терактов 7 октября. Администрация Байдена критикует Израиль за гибель мирных жителей.

Он (Хеберт — ИноТВ) работает механиком, обслуживающим самолёты, которые могут доставлять оружие в Израиль, против которого он выступает.

ЛАРРИ ХЕБЕРТ: Я чувствовал себя крайне виноватым за свою должность и свою роль.

КОРТНИ КЬЮБ: Теперь оба мужчины решаются на редкий шаг. Они подали заявление об отказе от военной службы по соображениям совести и уходу из ВВС. Во время войны во Вьетнаме десятки тысяч солдат подавали подобные заявления. Но сегодня такие случаи происходят гораздо реже.

По данным ВВС, с января 2021 года 29 военнослужащих уволились по соображениям совести. В заявлении службы говорится, что она поддерживает право военнослужащих и защитников отказаться от военной службы по соображениям совести в рамках существующего процесса и прилагает все усилия, чтобы уважать их глубокие убеждения.

КОРТНИ КЬЮБ: (обращается к Беттанкорту.) Не нарушаете ли вы тем самым присягу?

ХУАН БЕТТАНКОРТ: Не нарушаю. Присяга — это служба и защита американского народа. Но я больше не могу с чистой совестью продолжать это делать.

КОРТНИ КЬЮБ: Могут пройти месяцы, прежде чем заявления этих рядовых ВВС будут рассмотрены. И сегодня вечером мы узнали, что по крайней мере ещё один рядовой ВВС, выступающий против войны в Газе, уже получил одобрение в качестве отказника по соображениям совести. Лестер?

Дата публикации 22 июня 2024 года.