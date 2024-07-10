NBC: «Отправляйтесь домой!» — в Барселоне прошли массовые протесты против туристов

Тысячи жителей Барселоны прошли по городу с антитуристическими плакатами и лозунгами. По словам протестующих, на иностранных гостях наживается только гостиничный и ресторанный бизнес, а остальным горожанам приходится сталкиваться со снижением качества жизни, передаёт NBC.

ГУАД ВЕНЕГАС, корреспондент NBC: Водные бои на улицах Барселоны: местные жители обрызгивают из водяных пистолетов туристов, трапезничающих в популярных ресторанах, заставляя посетителей спешно покидать свои столики. В выходные тысячи протестующих прошли по городу, скандируя: «Туристы, отправляйтесь домой!» и неся плакаты с антитуристическими лозунгами.

ДЖОАН НАВАРРО-БЕРТРАН, житель Барселоны: Рестораны и гостиницы — это группа, которая зарабатывает действительно большие деньги, но все остальные люди находятся в очень плохом положении. Им не хватает денег на жизнь. Вот в чём проблема.

ГУАД ВЕНЕГАС: Барселона — одно из лучших туристических направлений в мире, где помимо прекрасных пляжей находятся такие знаковые достопримечательности, как храм Святого Семейства и парк Гуэль. По официальным данным, только за первые 5 месяцев 2024 года город посетили более 33 млн человек со всего мира.

По данным туристической обсерватории Барселоны, в 2023 году туризм принёс городу колоссальные €9,6 млрд. Но некоторые горожане говорят, что массовый туризм не только переполняет город, но и делает стоимость жизни недоступной для его жителей.

ОМАР ЭНКАРНАСЬОН, профессор политологии Бард-коллежда: Я бы подчеркнул снижение качества жизни местных жителей, в том числе рост стоимости жилья, шум, мусор, выселение долговременных квартирантов и бесконечное строительство.

ГУАД ВЕНЕГАС: По словам мэра Хауме Колбони, только за последнее десятилетие арендная плата в Барселоне выросла почти на 70%. В июне мэр объявил о плане прекратить продление разрешений на аренду, используемую иностранными гостями, к 2028 году, заявив, что виной всему бум краткосрочной аренды. Городские власти уверены, что этот шаг поможет местным жителям получить 10 тыс. квартир за четыре года.

АЛЬБЕБРТ ВАЛЕНСИЯ, архитектор: В последние годы город полностью превратился в туристический. А мы хотим, чтобы город был для горожан, а не для обслуживания туристов.

ГУАД ВЕНЕГАС: Дилемма для гостеприимного города — сместить фокус и позаботиться о собственных жителях.

Дата публикации 09 июля 2024 года.