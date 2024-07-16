NBC: покушение на Трампа связали с агрессивной риторикой демократов

Ряд видных республиканцев обвинили Демократическую партию и Джо Байдена в том, что они спровоцировали покушение на экс-президента США своими нападками в его адрес, сообщает NBC. При этом корреспондент телеканал признаёт, что хотя политические противники не призывали к прямому устранению Дональда Трампа, они постоянно критиковали его за склонность к авторитаризму.

КЕН ДИЛАНЯН, корреспондент NBC News: Несколько конгрессменов-республиканцев возложили вину за попытку убийства (Трампа. — ИноТВ) напрямую на президента Байдена, демократов и СМИ. Они утверждают, что всё произошло из-за чрезмерно агрессивной риторики в отношении Трампа и в рамках кампании по созданию угрозы его безопасности.

Например, пост конгрессмена-республиканца от штата Джорджия Майка Коллинза гласит: «Джо Байден отдал приказ (убить Трампа. — ИноТВ)». Представитель предвыборного штаба Трампа Ник Адамс сделал публикацию в соцсетях: «Это прямой результат риторики Байдена. Никаких споров быть не может. Это факт». А журналист правых взглядов Шон Дэвис написал: «Невменяемые демократы знали, что Байден выиграть не может, так что они подтолкнули одного из своих приспешников к попытке убийства его оппонента».

Разумеется, верно то, что демократы называли Дональда Трампа сторонником авторитаризма и угрозой демократии, но никогда даже не намекали, что насилие — это подходящая ответная мера. И, конечно же, после этого покушения демократы, в том числе президент Байден, осудили произошедшее самым решительным образом и сказали, что такое политически мотивированное насилие — вот угроза демократии.

Таково положение дел на текущий момент. И эксперты обеспокоены тем, что эта риторика повышает риск повторения подобных случаев насилия.

Дата публикации 14 июля 2024 года.