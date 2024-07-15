NYP: после покушения Трамп меняет свою речь для съезда республиканцев

В ближайший четверг состоится Национальный съезд республиканской партии, на котором Дональд Трамп будет официально объявлен кандидатом на пост президента США. После покушения он решил поменять свою речь для выступления на съезде и призвать нацию к объединению, пишет The New York Post.
После покушения Дональд Трамп решил поменять свою речь для Национального съезда республиканской партии, сообщает The New York Post. Теперь во время выступления он будет призывать к объединению страны.
Съезд республиканцев, на котором он официально станет кандидатом от партии на пост президента США запланирован на ближайший четверг. Бывший президент сообщил газете, что вначале готовил «чрезвычайно жёсткую речь», однако «отказался» в пользу другого подхода.
«Я хочу попытаться объединить нашу страну. Но я не знаю, возможно ли это. Люди очень разобщены», — заявил он корреспонденту NYP по пути в Милуоки, где пройдёт съезд. «Я подготовил чрезвычайно жёсткую речь, действительно хорошую, о коррумпированной ужасной администрации. Но я её выбросил».
Издание напоминает, что на митинге в Пенсильвании вооружённый человек выстрелил в бывшего главу государства во время его выступления на трибуне. В результате один из зрителей был убит, двое других получили ранения в результате перестрелки. Сам Трамп отделался легким ранением.
В разговоре с журналистом Трамп также пояснил, что фокусирование на иммиграции и трансгендерных американцах может усложнить преодоление раскола в стране. «Некоторые хотят открытия границ, некоторые не хотят. Некоторые хотят, чтобы мужчины могли играть в женских спортивных командах, а другие — нет», — пояснил он.
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