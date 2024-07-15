Daily Mail: стрелку помогали — профессиональный снайпер о покушении на Трампа

Томас Мэтью Крукс, совершивший покушение на Трампа во время предвыборного митинга не мог выполнить такой план в одиночку, пишет Daily Mail со ссылкой на заявление военного Далласа Александера, снайпера вооружённых сил Канады. По его мнению, 20-летний парень, не профессионал, не мог подобраться к бывшему президенту настолько близко без помощи.

Стрелку, пытавшемуся застрелить Дональда Трампа «помогали», пишет Daily Mail со ссылкой на заявление военного Далласа Александера, снайпера вооружённых сил Канады, обеспечивавшего личную охрану крупных мировых лидеров, включая премьер-министра страны.

Команде Александера принадлежит мировой рекорд по количеству подтверждённых убийств снайперами, отмечает издание. Сам военный после изучения видео материалов с субботнего митинга предположил, что 20-летнему парню кто-то помогал изнутри.

«Я очень хорошо знаком с устройством подобных вещей и тем, какой должна быть работа, и после того, что произошло вчера, у меня нет сомнений в том, что стрелку помогали откуда-то из агентства, организации или правительства», — пояснил Даллас Александер на странице в соцсети.

Как напоминает Daily Mail, официальные власти всё ещё ведут расследование. Однако ФБР уже заявило, что стрелявший Томас Мэтью Крукс, скорее всего, действовал в одиночку. При этом отмечается, что стрелок занял позицию всего в 130 ярдах (около 119 м — ИноТВ) от трибуны, на виду у зрителей.

По мнению Александера, такое просто невозможно, стрелок не должен был подойти так близко к бывшему президенту США: «Как только я увидел аэрофотоснимок того, что, по их словам, произошло, для меня это сразу же потеряло смысл. Вы не сможете средь бела дня забраться на крышу на расстоянии, по-видимому, пары сотен ярдов от президента. Вы не сможете занять такую позицию с оружием в руках, когда президент выступает с речью. Это невозможно».

«Например, вам даже не обязательно быть снайпером — это самая очевидная вещь, самое очевидное место во всём мире. Вы могли бы спросить, как семиклассник: «Что мы должны сделать для обеспечения безопасности?» Что ж, давайте, посмотрим на эти крыши, которые находятся почти в пределах досягаемости выстрела из винтовки», — добавил он.

«Но что-то случилось, и я ни на кого не указывают пальцем. Но уж слишком очевидно, что этому парню помогли туда попасть. Так что независимо от того, закрыл ли на это кто-то глаза или это было стратегически спланировано на определённом уровне, потому что подобные мероприятия, подобная безопасность — это не мелочь, а то место слишком очевидно», — продолжил военный.

Ему также показалось очень странным, что стрелок сумел подобраться настолько близко к бывшему лидеру Америки с его многочисленной охраной, но при этом не поразил цель. «Например, если у вас есть навыки, необходимые для того, чтобы попасть туда, минуя все эти меры безопасности, все различные уровни защиты, тогда у вас будут навыки, необходимые для прохождения первого раунда».

«Здесь ничего не сходится», — добавил он. Издание поясняет, что после выстрела пуля просвистела мимо правой щеки Дональда и задела ухо.

«Итак, моё мнение таково — независимо от того, станет ли это известно сейчас или намного позже, — этому парню откуда-то помогали, и это, конечно, вызывает беспокойство», — приводит Daily Mail слова Александера.

«Я думаю, это займёт какое-то время, и пока что вы не увидите никакой другой информации. В любом случае, просто потому, что меня продолжают про это спрашивать, вот мои два цента по этому вопросу», — подытожил он.

По информации издания, Александер возглавлял снайперское подразделение JTF 2. Один из его членов в мае 2017 года совершил рекордный выстрел из винтовки McMillan TAC-50, поразивший террориста, который выходил из здания, чтобы сесть в автомобиль. Снайпер находился от преступника на расстоянии 2,2 мили (примерно 3,5 км — ИноТВ), что является рекордным в истории.

Свидетели покушения во время выступления Дональда Трампа сообщили СМИ, что пытались обратить внимание полиции на мужчину с винтовкой, пытавшегося забраться на крышу здания.

Согласно некоторым данным, он также был замечен сотрудниками правоохранительных органов, которые наблюдали за стрелком, но позже потеряли его из виду до того, как совершилось покушение. На этом фоне некоторые официальные лица заявили, что секретной службе стоит провести плановые проверки внутри организации.

Масла в огонь добавил специальный агент ФБР Кевин Рожек. Он удивился, что Крукс успел сделать столько выстрелов прежде чем его самого застрелили агенты. Daily Mail также напоминает, что, как оказалось, команда Трампа неоднократно просила усилить защиту кандидата в президенты, но их просьбы не были удовлетворены.

И хотя представители секретной службы отвергают все обвинения, произошедшее на митинге уже назвали «абсолютным провалом» работы этой организации, после чего она стала объектом пристального внимания.

Бывший агент секретной службы Джозеф Ласорса в беседе с Daily Mail выразил уверенность, что теперь Дональда Трампа будут защищать почти так же как действующего президента. Он также считает, что уровень защиты бывших президентов должен быть усилен.

Ласорса также проанализировал причины, по которым стрелявшего могли не заметить: «Помните, что они ведут наблюдение на 360 градусов, и счёт идёт на секунды. Поэтому угол наблюдения в этом случае может составлять 240 градусов. Они просматривают множество областей, и этому человеку потребовалось всего несколько секунд, чтобы добраться туда, и, к счастью, ему было 20 лет, и он не был отличным стрелком».

«К счастью для всей нашей страны, ему было всего 20 лет. Если бы его не устранили, он мог бы продолжить стрельбу. Стране очень повезло, что там была команда контр снайперов, которая уничтожила его, потому что всё могло быть в тысячу раз хуже», — добавил Ласорса.

Сообщается, что члены республиканской партии планируют вызвать главу секретной службы Кимберли Читл на беседу в палату представителей. Ожидается, что встреча состоится 22 июля.