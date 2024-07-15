New York Post Оригинал

«Был бы уже мёртв» — Трамп поделился с NYPost «сюрреалистичным опытом» пережитого покушения

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Экс-президент США Дональд Трамп в интервью New York Post прокомментировал совершённое на него покушение, заявив, что «должен был бы уже быть мёртв». Он также отметил, что после того как в него стреляли, он намеревался продолжить митинг, но агенты Секретной службы настояли на том, что ему необходимо покинуть сцену и отправиться в больницу.
«Был бы уже мёртв» — Трамп поделился с NYPost «сюрреалистичным опытом» пережитого покушения
AP

Дональд Трамп, комментируя совершённое на него покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании, поделился с New York Post, как он выразился, «очень сюрреалистичным опытом», который едва не оборвал его жизнь.

Во время интервью на борту его частного самолёта, направлявшегося в Милуоки на национальный съезд Республиканской партии, он заявил: «Меня здесь уже не должно было быть, я уже должен был быть мёртв».

«Доктор в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, он назвал это чудом», — отметил Трамп.

Как указывает издание, во время интервью правое ухо экс-президента был скрыто под большим и свободным белым перевязочным материалом. Команда Трампа настояла на том, чтобы его не фотографировали.

Трамп также заявил, что, когда агенты Секретной службы уводили его со сцены, он всё ещё хотел продолжить общение со своими сторонниками, но те сказали ему, что это небезопасно, и что его придётся доставить в больницу.

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источник
New York Post США Северная Америка
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