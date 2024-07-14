Экс-аналитик ЦРУ: покушение на Трампа обеспечит ему прилив спонсоров и избирателей

Дональду Трампу, которому во время покушения удалось отделаться лишь ранением в ухо, невероятно повезло — нападавший явно целился ему в лицо, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works. Эксперт отметил косвенную причастность демократов, которые по сути разожгли ненависть в избирателях до такой степени, что они отважились на убийство Трампа, а также предсказал стремительный рост поддержки республиканца.

ВЕДУЩИЙ: Ларри, я помню, когда у нас в Бразилии проходили выборы, в которых участвовал Болсонару, он приехал в наш штат Минас-Жерайс, в город под названием Жуис-ди-Фора, и его там пырнули ножом в живот. Результатом для него стала победа на выборах…

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Ну, это точно заставит демократов замолчать. Потому что иначе их можно будет обвинить в угрозе жизни Трампа, а из этого уже вытекают возможные судебные обвинения. Так что, мне кажется, это событие определённо усилит поддержку Трампа. Количество денег, которое теперь будет поступать в его кампанию, вероятно, будет просто огромным. Это привлечёт к нему людей, которые раньше, возможно, относились к нему равнодушно.

Но сам факт того, что демократы способны дойти до такого, чтобы попытаться убить его… И я не говорю, что Демократическая партия официально пыталась это сделать — вовсе нет! Но некоторые люди, поддерживающие Байдена или другого кандидата, выступающего против Трампа, видимо, почувствовали себя настолько обязанными что-то сделать, что осмелились попытаться убить этого человека.

И они ведь явно пытались выстрелить в голову. Они целились сюда, в переносицу, а попали в ухо. Если вы стреляете с расстояния 200 ярдов… Посмотрите, как двигаются мои руки, если я просто дышу. И всего одного такого движения достаточно, чтобы сбить траекторию пули далеко в сторону. Так что Трампу просто повезло.

Дата выхода в эфир 14 июля 2024 года.