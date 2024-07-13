Bloomberg: Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа

Миллиардер Илон Маск, который пока публично не высказался ни за одного из кандидатов в президенты США, пожертвовал деньги комитету America PAC, поддерживающему предвыборную кампанию Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Точная сумма пожертвования не уточняется, однако источники описывают её как весьма значительную.
Американский предприниматель Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Дональда Трампа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Маск пожертвовал деньги комитету по политической активности под названием America PAC. Точная сумма пожертвования не раскрывается, но, по словам источников, речь идёт о значительных цифрах. Как отмечает новостное агентство, усилия Маска угрожают нанести сокрушительный удар по Джо Байдену и демократам, которые и так погрязли во внутрипартийной борьбе за политическое будущее президента.
Миллиардер пока не поддержал ни одного из кандидатов в президенты США, однако он внёс свой вклад в кампанию Трампа как раз в то время, когда представитель Республиканской партии обогнал кандидата от Демократической партии в сборе средств. Ведущие доноры демократов заморозили свои взносы после провального выступления Байдена на дебатах.
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