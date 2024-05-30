WSJ: Трамп подумывает о назначении Маска советником в случае победы на выборах

Дональд Трамп и Илон Маск обсудили возможное назначение главы SpaceX и Tesla на роль советника в случае победы республиканца на президентских выборах, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники. Кроме того, по имеющейся информации, Маск вместе с миллиардером Нельсоном Пельтцем проводят среди американских элит кампанию, чтобы убедить крупных бизнесменов не поддерживать Джо Байдена.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп подумывает о том, чтобы в случае, если ему удастся вернуться в Белый дом, предоставить главе Tesla Илону Маску роль своего советника, сообщается в эксклюзивном материале The Wall Street Journal.



По информации осведомлённых источников, Трамп и Маск уже обсудили возможную консультативную роль главы Tesla. И эти переговоры стали демонстрацией потепления отношений между ними.



Всего два года назад Трамп и Маск публично обменивались оскорблениями. Но в последние месяцы оба установили дружеские отношения и по мере приближения выборов общаются друг с другом по телефону, как сообщают источники, несколько раз в месяц.



Будущая роль Маска ещё полностью не определена и может вообще не состояться, но они оба уже обсуждали способы предоставления Маску официальных возможностей влиять на политику, связанную с безопасностью границ и экономикой — вопросами, по которым глава Tesla в последнее время высказывается всё активнее.



Кроме того, по словам некоторых источников, Маск вместе с инвестором-миллиардером Нельсоном Пельтцем проинформировали Трампа о разработанном ими плане инвестирования в проект по предотвращению мошенничества на выборах.



Пельтц и Маск также рассказали Трампу о проводимой кампании влияния среди американских элит, в рамках которой Маск и его политические союзники проводят встречи с крупными бизнесменами по всей стране, чтобы попытаться убедить их не поддерживать кампанию по переизбранию президента США Джо Байдена.