Fox News: Трамп в порядке после стрельбы на митинге и благодарит службу безопасности

Дональд Трамп в порядке и находится в безопасности, сейчас он проходит медицинское обследование, сообщает Fox News. Сотрудники охраны быстро окружили и увели бывшего президента США после стрельбы на митинге в Батлере, штат Пенсильвания. На лице у Трампа была кровь, и он потрясал кулаком. Секретная служба быстро приняла защитные меры и ведёт расследование.

В субботу на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, кандидата в президенты США Дональда Трампа поспешно увели со сцены сотрудники Секретной службы после того, как, по всей видимости, прозвучали выстрелы, сообщает Fox News.

Стрельба прогремела вскоре после того, как Трамп начал выступать на митинге на территории фермерской выставки в Батлере в субботу вечером. Бывший президент только начал разжигать толпу, когда раздалось около пяти выстрелов, и он упал, окружённый агентами Секретной службы.

«А потом к власти пришел худший президент в истории нашей страны. И посмотрите, что случилось с нашей страной. Наверное, 20 миллионов человек приехали нелегально. И, знаете, это немного устарело, эти данные... эти данные пару месяцев назад. И если вы хотите увидеть что-то действительно печальное, посмотрите на то, что произошло за...», — произносил Трамп, прежде чем раздался первый выстрел.

Когда его уводили, у него на лице была видна кровь, и он демонстративно поднял руку, сомкнутую в кулак. Когда его поднимали на ноги и уводили со сцены, было слышно, как Трамп сказал своей команде охраны: «Дайте мне взять мои ботинки». Также на фоне всей сцены видно, как зрители митинга выбегают на улицу после выстрелов.

В своём заявлении представитель Секретной службы Энтони Гульельми сообщил, что они приняли защитные меры. «Секретная служба приняла меры защиты, и бывший президент в безопасности. В настоящее время Секретная служба ведёт активное расследование, дальнейшая информация будет опубликована по мере поступления», — сообщил Гульельми.

Директор по связям с общественностью Трампа Стивен Чунг сказал, что с бывшим президентом «всё в порядке». «Президент Трамп благодарит правоохранительные органы и сотрудников служб быстрого реагирования за их быстрые действия во время этого отвратительного акта, — отметил Чунг. — Он в порядке и сейчас проходит обследование в местном медицинском учреждении».