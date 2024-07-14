Полковник Уилкерсон: саммит НАТО показал — умопомешательство Запада продолжается

Желание НАТО продолжать поддерживать Украину и при этом избегать прямой конфронтации с Россией становится всё более трудновыполнимым, уверен экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. В интервью Judging Freedom он отметил, что, глядя на саммит НАТО, создаётся впечатление, что в Брюсселе и Вашингтоне «все ополоумели» — и это безумство рано или поздно приведёт Запад к масштабной войне с Москвой.

ВЕДУЩИЙ: Полковник, на этой неделе и даже сейчас, на момент нашей с вами беседы, НАТО «бряцает оружием» в Вашингтоне ввиду празднования блоком своей 75 годовщины — ваши мысли на этот счёт?

ЛОУРЕНС УИЛКЕРСОН, экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке: Такой же вопрос мне задал человек из Москвы, который представляет агентство ТАСС и с которым я иногда переписываюсь. Он спросил, могу ли я это прокомментировать, что я и сделал.

Мой комментарий, по сути, был следующий: умопомешательство НАТО и Вашингтона продолжается. У нас, в сущности, одновременно две цели: первая — предотвратить поражение Украины и вторая — предотвратить войну между НАТО, то есть Вашингтоном, и Россией. Эти две цели становятся непредсказуемыми и слишком тяжёлыми для осуществления таким образом, чтобы заручиться успехом. И на мой взгляд они неотвратимо ведут к расширению конфликта и, вероятно, даже к ядерной войне.

Далее меня спросили: почему, как мне кажется, всё это происходит? Я ответил, что тут дело нехитрое. Если говорить про Вашингтон, то Байден проиграет. И он об этом знает — в противном случае он глупее, чем я думаю. В связи с этим он отчаянно пытается не усугубить ситуацию ещё дальше пока старается хоть сколько-нибудь её исправить, по крайней мере настолько, чтобы его избрали на новый срок.

Что же касается Брюсселя, то помимо венгров и словаков, а теперь, кажется, ещё и французов (чьи левые и правые политические силы начали дискуссию, а вместе у них больше мест в Национальном собрании, и они говорят, что украинский конфликт — это идиотизм, а также обсуждают выход из НАТО, по крайней мере из военного командования альянса, как Франция уже когда-то делала), там тоже ополоумели. И мы наблюдаем за тем, как всё это безумство навлекает на нас более масштабный во всех отношениях конфликт.

А весь этот вопрос с ракетами, которых у нас пока даже нет? С отправкой на Украину ракет, которых у нас ещё нет — подрядчики поставят их только в 2026 году... И это самые опасные ракеты в мире в случае, если они способны нести ядерный заряд, а речь идёт, как я понимаю, именно о такой модификации. Словно договор о РСМД ничего и не запрещал, они возвращаются. Очередное безумство...

Дата выхода в эфир 13 июля 2024 года.