На юбилейном саммите НАТО дипломаты и журналисты ждали от президента США очередного прокола — и дождались: Джо Байден по ошибке назвал Владимира Зеленского именем российского президента. Однако и европейцы тоже не блещут: когда речь заходит о конкретной помощи Украине, они держатся в тени.
Настроение на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне не было праздничным, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Дипломаты и журналисты гадали, сможет ли Байден в одиночку подняться по лестнице и когда наступит его очередная потеря сознания перед микрофоном. И она наступила. Байден хотел с помпой объявить Владимира Зеленского, но обратился к нему как к Владимиру Путину, и это непростительно.
НАТО не может позволить себе иметь главнокомандующего, который не в полной мере владеет своими умственными способностями. Байден упустил подходящий момент для достойного прощания, поставив под угрозу собственное наследие. Его будут помнить не за его трансатлантические заслуги, а за его упрямство в преклонном возрасте.
Это не только личная трагедия, но и политическая катастрофа. Ведь безопасность Европы также зависит от исхода американских президентских выборов. Если они пройдут в пользу Дональда Трампа, европейцы больше не смогут рассчитывать на помощь Вашингтона. К сожалению, и сами европейцы тоже не блещут. Эммануэль Макрон, Джорджия Мелони и Педро Санчес — лидеры Франции, Италии и Испании создают красивую видимость давно ушедшего национального величия. Но когда речь заходит о помощи Украине и конкретных мерах против России, они держатся в тени.
Трудно согласиться с Дональдом Трампом, но он задал правильный вопрос: почему американские налогоплательщики должны тратить на безопасность Европы больше, чем европейские? Для этого нет никаких причин. И поскольку в ближайшие годы расходы на безопасность Европы значительно возрастут, крайне важно, чтобы это бремя было распределено справедливо между всеми странами Европейского союза, независимо от того, как далеко они находятся от российской границы.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп мог стать целью из-за его заявлений о прекращении финансирования Киева, заявил в эфире RT американский журналист Алекс Джонс. По его словам, если бы политика всё-таки убили, это бы привело к гражданской войне в Соединённых Штатах.
Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов заявил, что байкеры из аффилированных с США мотоклубов воюют в составе ВСУ и националистических батальонов киевского режима с 2014 года.
Сотрудники и руководство закрытого в Германии политического журнала Compact не выходят на связь после утренних обысков, сообщила RT пророссийская активистка Елена Колбасникова. Немецкие спецслужбы конфисковали все средства связи, а также изъяли деньги со счетов издания в пользу государства, рассказала собеседница.
Иностранный наёмник записал видео с комментариями на французском языке в прифронтовом поселении в зоне СВО, на кадрах он показывает квадроцикл с наклейкой в цветах флага Украины и деревню, которая, по его словам, находится «в 3—4 км от линии фронта».
Немецкая цензура сегодня сопоставима с временами Йозефа Геббельса: там преследуют всё, что не вписывается в установки Берлина, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запрет в ФРГ журнала Compact, который взял у неё интервью.
В Германии по указанию министра внутренних дел Нэнси Фезер запретили журнал Compact, который незадолго до этого взял интервью у представителя МИД России Марии Захаровой. Как сообщает источник ТАСС, именно это интервью стало поводом для цензуры.
В Крыму из-за аномальной жары для сохранения целостности энергосистемы вводятся веерные отключения электроэнергии, в некоторых населённых пунктах возможны кратковременные перебои энергоснабжения, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.