На юбилейном саммите НАТО дипломаты и журналисты ждали от президента США очередного прокола — и дождались: Джо Байден по ошибке назвал Владимира Зеленского именем российского президента. Однако и европейцы тоже не блещут: когда речь заходит о конкретной помощи Украине, они держатся в тени.

Настроение на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне не было праздничным, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Дипломаты и журналисты гадали, сможет ли Байден в одиночку подняться по лестнице и когда наступит его очередная потеря сознания перед микрофоном. И она наступила. Байден хотел с помпой объявить Владимира Зеленского, но обратился к нему как к Владимиру Путину, и это непростительно.

НАТО не может позволить себе иметь главнокомандующего, который не в полной мере владеет своими умственными способностями. Байден упустил подходящий момент для достойного прощания, поставив под угрозу собственное наследие. Его будут помнить не за его трансатлантические заслуги, а за его упрямство в преклонном возрасте.

Это не только личная трагедия, но и политическая катастрофа. Ведь безопасность Европы также зависит от исхода американских президентских выборов. Если они пройдут в пользу Дональда Трампа, европейцы больше не смогут рассчитывать на помощь Вашингтона. К сожалению, и сами европейцы тоже не блещут. Эммануэль Макрон, Джорджия Мелони и Педро Санчес — лидеры Франции, Италии и Испании создают красивую видимость давно ушедшего национального величия. Но когда речь заходит о помощи Украине и конкретных мерах против России, они держатся в тени.

Трудно согласиться с Дональдом Трампом, но он задал правильный вопрос: почему американские налогоплательщики должны тратить на безопасность Европы больше, чем европейские? Для этого нет никаких причин. И поскольку в ближайшие годы расходы на безопасность Европы значительно возрастут, крайне важно, чтобы это бремя было распределено справедливо между всеми странами Европейского союза, независимо от того, как далеко они находятся от российской границы.