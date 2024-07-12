Не самое подходящее время — эксперт CBS объяснил, почему Украина не получила приглашение в НАТО

Лидеры стран НАТО приложили множество усилий, чтобы в совместном коммюнике по итогам саммита в Вашингтоне были жёсткие формулировки и демонстрировалась приверженность Украине, заявил эксперт телеканала CBS News Макс Бергманн. Однако, когда дело доходит до действий, члены НАТО решили, что для Украины ещё не время для вступления в альянс.

ВЕДУЩИЙ: В совместном заявлении лидеров стран НАТО говорится, что Украина находится на «необратимом пути» к вступлению в альянс, но не уточняется, как скоро это произойдёт. Насколько прочную основу имеет под собой это заявление? Продиктовано ли оно необходимостью, поскольку Украина в настоящее время продолжает борьбу с Россией? Поясните для нас этот момент.



МАКС БЕРГМАНН, директор программы «Европа, Россия и Евразия» в Центре стратегических и международных исследований: Вопрос о том, получит ли Украина приглашение вступить в НАТО, обсуждался очень широко, особенно в рамках прошлогоднего саммита членов альянса. Администрация Байдена и другие страны НАТО решили, что для приглашения Украины вступить в блок сейчас не самое подходящее время. Очевидно, что Украина находится в состоянии военного конфликта с Россией, и поэтому её вступление могло бы означать вступление в войну с Россией. Однако в администрации Байдена ясно дали понять, что не намерены отправлять американские силы на защиту Украины.



Таким образом, мы видим, что приложено множество дипломатических усилий, чтобы в этом коммюнике, которое пристально изучают ботаники вроде меня, были жёсткие формулировки и демонстрировалась приверженность Украине. На деле же, на мой взгляд, ключевое значение имеют другие заявления касаемо поддержки противовоздушной обороны и дальнейших поставок Украине военной помощи. В итоге, полагаю, заявление о «необратимости пути» демонстрирует, что Украина идёт к присоединению к Западу, к вступлению в Евросоюз и НАТО, что является важным сигналом не только для Москвы, но и для всего остального мира.

Дата выхода в эфир 11 июля 2024 года.