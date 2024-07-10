Washington Post: Зеленского предостерегли от публичных возмущений на юбилейном саммите НАТО

Американские чиновники постарались умерить ожидания Киева от саммита по случаю 75-летия НАТО. Таким образом они решили упредить вероятное недовольство со стороны Владимира Зеленского, который не скрывал разочарования по поводу того, что его стране так и не дали гарантий о принятии в альянс на прошлогодней встрече, сообщает The Washington Post.

На вашингтонском саммите в честь 75-летия НАТО его участники объявят о пакете новых мер для помощи ВСУ. Но они не будут говорить о конкретных шагах по вступлению Киева в западный блок, сообщает The Washington Post.

По словам издания, президент Байден и другие лидеры альянса попытаются отвлечь внимание от мрачных перспектив Украины на поле боя и собственных внутренних проблем. Поэтому они будут делать акцент на «постоянной поддержке» Киева со стороны организации.

Украине пообещают новое вооружение и обучение её войск, а также другие меры, которые западные чиновники изображают как «мост» к будущему вступлению страны в альянс. Более прямые действия, включая установление определённых сроков, остаются предметом споров среди членов организации, часть которых опасаются принятия в свои ряды государства, «погрязшего в конфликте с ядерной сверхдержавой», отмечается в статье.

Кроме того, в преддверии саммита американские чиновники постарались умерить ожидания украинских властей, надеясь уменьшить вероятность того, что они выразят публичное недовольство по поводу отсутствия плана быстрого вступления, как это случилось во время прошлогодней встречи. «Зеленскому скажут: «Пожалуйста, больше так не делайте», — сообщил The Washington Post высокопоставленный представитель НАТО.