Экс-генерал бундесвера: мир всё более равнодушен к Украине, его больше волнует чемпионат по футболу и летние отпуска

Нельзя быть уверенным, что в Вашингтоне договорятся о новом пакете помощи Украине, а не ограничатся заявлениями о солидарности, считает экс-генерал бундесвера Роланд Катер. Причиной слабеющей поддержки отставной военный видит усталость западного мира от Украины из-за невозможности решить конфликт в свою пользу. В эфире Die Welt Катер констатирует, что западный мир теперь больше интересует футбольный чемпионат и летние отпуска, а не Украина.

ТОМАС КЛЮГ, ведущий телеканала Die Welt: Я нахожу интересным, что вы сейчас упомянули об этом наземном наступлении, о том, что там в принципе установилось фактическое затишье, и вместо этого Путин использует крылатые ракеты, баллистические ракеты, авиацию, ракеты и управляемые снаряды. Вы действительно думаете, что этот сигнал, который он посылает, произведёт впечатление на НАТО?

Потому что видно, что над этим юбилейным саммитом, который начнётся сегодня, действительно ходят тучи. Станет ли Трамп новым президентом США? Сможет ли Байден устоять? Что с его психическим и физическим состоянием? А ведь на самом деле альянсу следовало бы заняться обороной.

РОЛАНД КАТЕР, экс-генерал бундесвера: Боюсь, вы до этого даже назвали количество дней, что после более чем двух с половиной лет войны весь мир немного потерял чувствительность, больше не смотрит так внимательно. Чемпионат Европы по футболу теперь является абсолютным приоритетом. Летние отпуска вот-вот начнутся. Люди потеряли интерес к этой войне, потому что, точно так же как и я, не видят решения.

На обозримую перспективу я не вижу, как это каким-либо образом разрешится. На саммите наверняка снова будет целый ряд выражений солидарности. Я надеюсь, что альянс объединится и действительно поддержит Украину очередным пакетом, к сожалению, я не уверен в этом.

Дата выхода в эфир 9 июня 2024 года.