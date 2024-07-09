N-TV: есть ли будущее у поддержки Украины — главный вопрос саммита НАТО
ДАНИЭЛЬ ШЮЛЕР, модератор N-TV: Уже перед саммитом НАТО был анонсирован новый пакет помощи Украине. На что Украине теперь рассчитывать?
КРИСТОФЕР ВИТТИХ, корреспондент N-TV в Вашингтоне: Да, Дэниел, доброе утро. Ну нужно понимать, что это, так сказать, выделение того, что уже было одобрено. Это означает, что сейчас привлекаются именно те средства, которым Конгресс уже дал зелёный свет. И которые теперь понемногу поступают, чтобы обеспечить новые системы вооружения на Украине для новой поддержки.
Но большой вопрос накануне саммита НАТО, прямо перед началом саммита НАТО сегодня здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, заключается в том, что произойдёт в будущем с поддержкой Украины? Потому что этот пакет (помощи Украине. — ИноТВ), что уже был принят в США, стал огромной драмой. (Драмой стало. — ИноТВ) то, что его вообще удалось провести через Конгресс.
И поэтому возникают сомнения относительно того, что произойдёт в будущем. Кроме того, над этой встречей витает громкое имя. Его зовут Дональд Трамп. Что произойдёт, если он вернётся в Белый дом с поддержкой Украины?
И кроме того, я как раз сопровождал министра обороны Германии, Писториуса на Аляску, на одно из учений (немецких. — ИноТВ) ВВС, крупнейших в их истории. И он ещё раз дал понять: Германия продолжит поддерживать Украину, но одного этого недостаточно. И именно поэтому поддержка Украины будет одной из главных тем здесь, на саммите НАТО.
ДАНИЭЛЬ ШЮЛЕР: Это был комментарий Кристофера Виттиха из Вашингтона. Спасибо за него, Кристофер.
Дата выхода в эфир 9 июля 2024 года.
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