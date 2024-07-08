FAZ: немецкий министр обороны «раздражён», так как считает, что его ведомство обделили при планировании бюджета

Правящая в Германии коалиция согласовала предварительный вариант бюджета на 2025 год. Он предполагает рост расходов на оборону на €1,2 млрд, до 52 млрд. Это значительно меньше, чем ожидал глава ведомства Борис Писториус (€7 млрд). Посещая учения НАТО на Аляске, министр заявил, что «раздражён» планами коалиции, сообщает Frankfurter Allgemeine. С Писторусом согласно и командование бундесвера, которое видит в России угрозу стране.

Посещая учения «Арктический защитник 2024» на Аляске, министр обороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал черновой вариант бюджета Германии на 2025 год. Как указывает Frankfurter Allgemeine, рост расходов на армию не соответствует ожиданиям министра. «Да, я получил значительно меньше, чем я запрашивал; меня это раздражает, потому что я не могу начать определённые вещи с той скоростью, которой требуют «смена эпох» и угрожающая ситуация», — цитирует министра немецкая газета.

Борис Писториус будет представлять Германию на саммите НАТО в Вашингтоне. В преддверии этого саммита министр обороны пообещал продолжать работать над бюджетом своего ведомства, в частности, «извлечь из него лучшее». По планам правящей коалиции, в 2025 году оборонный бюджет ФРГ вырастет на €1,2 млрд, до почти €52 млрд. Ранее Писториус хотел добиться роста расходов на министерство обороны на €6,5–7 млрд.

Министр обороны неоднократно подчёркивал, что рост расходов на военное ведомство неизбежен. «Дополнительные потребности будут продолжать расти в последующие годы, поскольку специальный фонд (бундесвера. — ИноТВ) будет исчерпан к концу этого года», — заявлял Писториус ещё в мае, во время визита в США. «Мы должны быть честными: начиная с 2028 года потребуется немалое двузначное увеличение на миллиарды».

Министра обороны поддерживают и сами немецкие военные. Главнокомандующий бундесвером Карстен Бройер «потребовал гарантий значительного увеличения в ближайшие годы». Он указывает, что с закупкой новых систем вооружения выросли и эксплуатационные расходы. «Что хорошего в новой технике, если солдаты не могут ею пользоваться?».

Накануне саммита НАТО в Вашингтоне Бройер подчёркивает важность чётких обязательств: «надёжный, увеличивающийся оборонный бюджет необходим для того, чтобы иметь возможность обучать, проводить учения, иметь безопасность в планировании для дальнейших необходимых инвестиций». Бройер подчёркивает, что Россия к 2029 году может получить возможность противостоять НАТО.

«В настоящее время Россия наращивает потенциал, который выходит далеко за рамки того, что ей понадобится для наступательных боевых действий на Украине», — указывает генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер. «Российские вооружённые силы планируют расширить до 1,5 миллиона солдат, что больше, чем во всём ЕС».

Карстен Бройер также обеспокоен работой российского ВПК, который производит от 1 тыс. до 1500 танков в год. «Если взять пять крупнейших армий НАТО в Европе, то у них есть только половина танков, которые Россия сейчас производит каждый год», — цитирует Бройера Frankfurter Allgemiene.

Немецкая газета напоминает, что лидеры «светофорной коалиции» — Олаф Шольц, Роберт Хабек и Кристиан Линднер смогли договориться по основным пунктам бюджета лишь в ночь пятницы. Они считают достаточным рост средств, выделенных министерству обороны. Олаф Шольц уверен, что после 2028 года, когда средства Специального фонда бундесвера будут израсходованы, правительство сможет изыскивать €80 млрд ежегодно.