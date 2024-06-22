Bild: аварийные автобаны, мосты и железные дороги подрывают обороноспособность Германии

Обороноспособность ФРГ подрывает не только экономия на оружии, но и разваливающиеся автобаны и железная дорога. Военный аналитик Маттиас Штрон и экс-генерал Эгон Раммс опасаются, что из-за аварийных мостов Германия не справится с военной задачей переброски сил НАТО из Нидерландов на границу Польши. Bild указывает, что улучшения ситуации ждать не стоит, так как в бюджете расходы на дорожную инфраструктуру снова урезаются.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что уже через пять лет Россия может напасть на НАТО и требует вложений в армию. Но военные эксперты, как указывает таблоид Bild, считают, что обороноспособность Германии подрывают не только недостатки армии, но и плачевное состояние немецкой инфраструктуры, которая «не готова к чрезвычайным случаям».

Например, военный эксперт Маттиас Штрон из Бакингемского университета, возглавляющий историко-аналитическую программу британской армии, считает, что одной из главных задач Германии в вооружённом конфликте с Россией будет переброска «своих солдат и солдат НАТО от голландской до польской границы через всю страну» и, соответственно, защита транспортной инфраструктуры.

«Перемещение происходит по дорогам и рельсам — особенно это касается гусеничных машин массой в тонны», — поясняет эксперт, вот почему «дороги, мосты и рельсы должны быть отремонтированы», прежде чем Бундесвер начнёт обсуждать, «какие дополнительные военные услуги он может оказать». Анализ сегодняшней ситуации показал Штрону, что «сокращение расходов на содержание автомагистралей и крайняя экономия на железнодорожной сети теперь становятся серьёзным военным недостатком».

Экономия в Германии дошла до крайностей, отмечает Штрон. «Раньше на мостах были таблички с указанием их способности выдержать вес, но их больше нет». Bild отмечает, что выводы Маттиаса Штрона идут в разрез с действиями федерального правительства в Берлине, которое планирует новые миллиардные сокращения в бюджете министерства транспорта.

Штрон не первый, кто заявил, что обороноспособность Германии подрывает разваливающаяся транспортная инфраструктура. В феврале 2024 года об этом же говорил экс-генерал Эгон Раммс, бывший главнокомандующий силами специального назначения в НАТО. «Было бы плохо, если бы танк или колонна ехали где-нибудь по мосту, а потом мост под этой колонной рухнул», — цитирует Раммса Bild.