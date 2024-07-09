Судя по последним действиям администрации Байдена, президент США, похоже, заинтересован в обострении украинского конфликта, пишет в своей статье для Responsible Statecraft конгрессмен-республиканец Уоррен Дэвидсон. По его словам, американский лидер — возможно, намеренно — готов ввязаться в третью мировую.

Президент США Джо Байден, похоже, как никогда ранее готов перейти любую красную черту в борьбе с Россией за Украину, пишет в своей статье для Responsible Statecraft американский конгрессмен-республиканец Уоррен Дэвидсон.



С самого начала участия США в украинском конфликте администрация Байдена установила ряд чётких красных линий, призванных избежать прямой конфронтации с Россией. Однако на каждом этапе президент Байден уступал давлению извне и переступал каждую из этих линий.



«Последний рубеж, которого ему ещё предстоит достичь, — это ввод американских войск на территорию Украины, но, к сожалению, мы, похоже, уже на полпути к этому», — отмечает политик.



По словам Дэвидсона, было бы ошибкой полагать, что Россия не рассматривает каждое пересечение «красных линий» как прямое участие США в украинском конфликте.



«В Белом доме нет более важного бремени, чем бремя главнокомандующего. Однако наш, похоже, готов — возможно, намеренно — ввязаться в третью мировую», — пишет конгрессмен.



Это кажется особенно верным в сочетании с недавним решением его администрации заключить с Украиной 10-летнее двустороннее соглашение по безопасности. В дополнение к этому соглашению администрация Байдена также решила передать часть своих полномочий НАТО, чьи министры обороны в июне завершили работу над предложением о предоставлении альянсу большего контроля над военной помощью Киеву.



Эти манёвры президента Байдена направлены на то, чтобы избежать ответственности перед американской общественностью за обострение конфликта, обойти неконституционным образом конгресс и ограничить возможности следующей администрации.



«Конгресс обладает исключительным конституционным правом объявлять войну, и Америке не угрожает неизбежное нападение со стороны России — пока не угрожает. Президент Байден, возможно, заинтересован в обострение конфликта и передаче суверенитета США НАТО, но американский народ — нет», — подытоживает Дэвидсон.