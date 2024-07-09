Politico: Украину не приглашают в НАТО, поэтому она создаёт свою «сеть альянсов» на базе необязательных договорённостей

22:25
Кеннеди-младший: продолжение боевых действий — главная цель НАТО
НАТО не хочет мира, основной приоритет альянса — продолжение боевых действий.
22:24
16-летний Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро
Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отметился уникальным достижением в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2024 с командой Франции.
22:18
Мбаппе играет без защитной маски в полуфинале Евро с Испанией
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на полуфинальный матч чемпионата Европы с командой Испании без защитной маски.
22:17
Юрист Русяев рассказал, как защититься от краж на пляже
Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев рассказал, как защититься от краж на пляже.
22:12
Муани забил первый гол Франции с игры на Евро-2024
Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани забил мяч в полуфинале чемпионата Европы — 2024 в Германии с командой Испании.
22:10
Bloomberg: Эр-Рияд намекнул, что продаст бонды G7 при конфискации активов России
Чиновники из Саудовской Аравии мягко намекнули странам G7, что королевство может продать часть европейских бондов, если активы России будут конфискованы на Западе, сообщает Bloomberg.
22:07
«СТРАНА.ua»: в контролируемом ВСУ Херсоне вновь прогремели взрывы
Взрывы ещё раз прозвучали в контролируемом украинскими войсками Херсоне.
22:07
Ямаль побил рекорд Пеле, став самым молодым игроком в полуфинале Евро или ЧМ
Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отметился уникальным достижением в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2024 с командой Франции.
22:02
Белый дом: Байден целиком отработает второй президентский срок в случае победы
Президент США Джо Байден целиком отработает второй срок в случае победы на выборах главы государства в 2024 году, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
21:59
СБУ задержала людей по подозрению в похищении денег со счетов погибших военных
СБУ задержала в Днепропетровске группу людей, подозреваемых в похищении денежных средств со счетов погибших военнослужащих ВСУ.
21:53
Медведев и Алькарас второй год подряд сыграют в полуфинале Уимблдона
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании — 2024.
21:52
Спрос на работников промышленности в Казани вырос на 27% за год
Спрос на работников промышленности в Казани увеличился на 27% в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
21:49
Небензя: реакция Гутерреша на взрывы в Киеве говорит о двойных стандартах
То, что Генсек ООН Антониу Гутерреш обвинил Россию в падении ракеты на больницу, говорит о двойных стандартах секретариата организации, заявил российский постпред Василий Небензя.
21:42
На создание экопромышленных парков в России дополнительно направят 330 млн рублей
На создание экопромышленных парков в России направят дополнительные 330 млн рублей из федерального бюджета.
21:40
Финляндия подписала на саммите НАТО соглашение о наблюдении из космоса
Финляндия на саммите НАТО в США подписала соглашение о постоянном наблюдении из космоса.
21:36
Ди Марцио: «Атланта» из МЛС предложила €11 млн за Алексея Миранчука
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в клубе МЛС «Атланта Юнайтед».
21:33
Метеоролог Позднякова высказалась о влиянии глобального потепления на природные катаклизмы
Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о влиянии глобального потепления на природные катаклизмы.
21:30
Депутат Журавлёв направил в Минюст просьбу признать Пугачёву иностранным агентом
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв направил в Минюст России запрос с просьбой признать певицу Аллу Пугачёву иностранным агентом, документ есть в распоряжении RT.
21:26
Госдеп США отверг данные СВР России о планах по смене власти в Грузии
США отвергли информацию Службы внешней разведки (СВР) России об американских планах по смене власти в Грузии.
21:25
Дерматолог Филёва посоветовала не мазать солнечный ожог сметаной
Дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва заявила, что солнечный ожог не стоит мазать сметаной.
21:24
ЦСКА объявил о подписании Жемалетдинова
Российский полузащитник Рифат Жемалетдинов стал игроком московского ЦСКА.
21:14
Салливан: НАТО назначит спецпредставителя на Украине
Североатлантический альянс назначит спецпредставителя на Украине, чтобы он занимался вопросами укрепления связей Киева и НАТО.
21:13
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров арестован до 5 сентября
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров арестован до 5 сентября, он обвиняется в мошенничестве и в отмывании денег, полученных преступным путём.
21:12
Источник: «Спартак» отказывается продавать Соболева в «Зенит» за €8 млн
Трансфер нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит» затягивается.
21:09
Диетолог Габдулхакова рассказала о полезных напитках в жару
Диетолог-нутрициолог, член Центра отраслевой экспертизы «МАЙ» Лариса Габдулхакова рассказала, какие напитки наиболее полезны в жару.
21:04
Диетолог Павлюк: мороженое нельзя отнести к базовым продуктам питания
Врач-диетолог Наталья Павлюк заявила, что мороженое нельзя отнести к базовым продуктам питания, поэтому употреблять его можно только один-два раза в неделю.
21:03
Слон насмерть затоптал испанского туриста в ЮАР, пока мужчина делал фотографии
Слон насмерть затоптал испанского туриста в ЮАР, когда 43-летний мужчина путешествовал по национальному парку «Пиланесберг» вместе со своей невестой. Приезжий вышел из машины, чтобы сфотографировать стадо из шести слонов, среди которых было трое детёнышей, после чего одно из животных напало на него.
21:00
Объявлены стартовые составы Испании и Франции на полуфинал Евро-2024
Стали известны стартовые составы сборных Испании и Франции на полуфинальный матч в рамках чемпионата Европы — 2024 в Германии.
20:59
НАТО подписало контракт на закупку противовоздушных ракет Stinger на $700 млн
Агентство НАТО по тыловому обеспечению и закупкам подписало контракт на закупку противовоздушных ракет Stinger на $700 млн.
20:59
Экономист Линецкий рассказал о параметрах успешной инвестиции
Финансовый аналитик, экономист, эксперт в области инвестиций и автор долгосрочных стратегий Алексей Линецкий заявил, что у каждого инвестора свой уровень успеха, но если говорить об объективных метриках, то можно выделить ряд параметров.
20:53
В ЛНР командира ВСУ Гаспаряна заочно приговорили к 20 годам лишения свободы
Верховный суд ЛНР заочно приговорил командира 26-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Андраника Гаспаряна к 20 годам заключения за приказ об обстреле гражданской инфраструктуры города Стаханова. Об этом сообщает СК России.
20:51
Губерниев: если Загитова не хочет сталкиваться с потоком негатива, то ей надо уйти в тень
Комментатор Дмитрий Губерниев дал совет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, как справиться с хейтерами.
20:50
Охотничий инспектор Бороденко посоветовал не подкармливать диких медведей
Руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, главный государственный охотничий инспектор региона Валентин Бороденко посоветовал не подкармливать диких медведей.
20:49
Столтенберг признал, что украинский конфликт выявил пробелы в боеготовности НАТО
Конфликт на Украине показал пробелы в боеготовности стран Североатлантического альянса.
20:44
Источник: девочка в Оренбурге сама попросила родителей прокатить её в клетке
Родители в Оренбурге везли ребёнка в клетке, потому что девочка сама попросила покатать её, сообщил RT источник в правоохранительных органах. Как выяснилось, семья отправилась в гости к родственникам.
20:43
Психолог Девятка: взрослым труднее заводить друзей
Психолог Анна Девятка заявила, что взрослым людям труднее заводить друзей.
20:39
Metaratings: Соболев принял участие в вечерней тренировке «Спартака»
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев провёл вечернюю тренировку.
20:37
Автоэксперт Хайцеэр рассказал, как ухаживать за машиной в жару
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, как ухаживать за автомобилем в жаркую погоду.
20:34
Глава Дагестана рассказал подробности о боевиках, устроивших теракты в регионе
Теракты в Дагестане 23 июня устроили боевики, родившиеся в уважаемых семьях.
20:33
Захарова отреагировала на слова Пугачёвой об ударах по целям в Киеве
Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание певицы Аллы Пугачёвой, которая ранее осудила удары российских ВС по целям в Киеве.
20:31
В академии космонавтики высказались о технологиях для освоения Луны и Марса
Член-корреспондент Российской академии космонавтики, кандидат технических наук, член совета по внешней и оборонной политике Андрей Ионин рассказал о необходимых технологиях для освоения Луны и Марса.
20:31
Офтальмолог Павленко сравнил глянцевые и матовые экраны
Врач-офтальмолог флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Юрий Павленко рассказал об особенностях глянцевых и матовых экранов.
20:31
В столице начала работу первая Московская международная издательская неделя
В столичном городском пространстве «АКИ.лаб» открылась первая Московская международная издательская неделя.
20:31
В Нащокинском переулке Москвы обнаружили артефакты середины XIX века
В Мосгорнаследии рассказали об обнаружении в Нащокинском переулке скрытых артефактов середины XIX века.
20:30
Куйвашев рассказал Мишустину о достижениях Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал премьер-министру России Михаилу Мишустину на двусторонней встрече о достижениях региона.
20:30
В Москве на всех станциях МЦД-4 до конца года запустят оплату по биометрии
В столице на всех станциях и вокзалах МЦД-4 до конца 2024 года запустят системы оплаты по биометрии, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
20:29
Многодетным семьям ЯНАО выдали электронные сертификаты на сборы детей в школу
В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа заявили о выдаче 7 тыс. электронных сертификатов на сборы детей в школу.
20:29
Форум городов трудовой доблести состоится в Челябинске 20—22 августа
Всероссийский молодёжный патриотический форум городов трудовой доблести «Челябинск — ДНР. Герои Танкограда. Путь к Победе» пройдёт 20—22 августа.
20:29
В ХМАО проводят проверку по факту падения футбольных ворот на ребёнка
В УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организовали проверку по факту падения футбольных ворот на ребёнка в Нефтеюганске.
20:28
Билялетдинов: Евро не смотрю, потому что сборную России отстранили
Бывший игрок российской национальной команды Динияр Билялетдинов рассказал, почему не смотрит чемпионат Европы — 2024 в Германии.