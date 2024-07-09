Politico: союзников по НАТО раздражает нежелание Канады раскошелиться на оборону

Оттава не торопится повышать траты на оборону, что вызывает разочарование среди других членов Североатлантического альянса. Весьма вероятно, на грядущем саммите НАТО они призовут Канаду изменить своё поведение, пугая её потенциальным возвращением Трампа в Белый дом, пишет Politico.

За последние несколько лет Канада стала исключением среди 32 членов НАТО. Она не только не достигла целей по внутренним военным расходам в 2% ВВП и обновлению вооружения, но и не планирует их достигать, пишет Politico.

По словам издания, позиция Оттавы разочаровывает её союзников. Поэтому на саммите альянса в Вашингтоне они наверняка будут требовать от правительства Джастина Трюдо увеличить траты на оборону и предупреждать, что ситуация может стать намного хуже, если Дональд Трамп вернётся в Белый дом.

На фоне украинского конфликта Польша вкладывает десятки миллиардов долларов в покупку американских и южнокорейских танков, систем залпового огня и истребителей, Германия увеличивает производство бронетехники и артиллерийских снарядов и даже прибалтийские республики используют свои мизерные бюджеты для производства новых беспилотников и приобретения средств ПВО. Но Канада по-прежнему не желает тратиться, недоумевает Politico.

Союзники по НАТО признают, что они «сыты по горло» поведением Оттавы. Она «продолжает упрямиться», потому что за невыполнение цели альянса не предусмотрено никакого реального наказания. «Европейцы расстроены тем, что их критикуют, а Канада не чувствует такого давления со стороны Вашингтона», — пожаловался изданию один из сотрудников конгресса США.

По словам дипломатов, случай с Канадой особенно расхолаживает, потому что она не демонстрирует никакой срочности разобраться с этим вопросом. И это, несмотря на то, что её военная техника нуждается в модернизации.

Согласно внутреннему отчёту, вооружённые силы страны настолько недофинансированы, что половина её техники считается «недоступной и непригодной к эксплуатации». Но, похоже, канадские власти это совсем не волнует, ведь они планируют повысить финансирование вооружённых сил всего до 1,7 % ВВП к 2030 году, подчёркивает Politico.