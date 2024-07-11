Подполковник США в отставке: Украину ждёт позор, если она и дальше будет отказываться от мира с Россией

Как для Украины, так и для Европы в настоящее время лучше всего стремиться к неприятному, но достижимому урегулированию украинского конфликта путём переговоров, пишет обозреватель The National Interest Дэниел Дэвис. В противном случае, по словам автора, Киев в итоге может потерпеть позорное военное поражение.

Украина на распутье: завершить конфликт или же рискнуть переломить ситуацию, оказавшись, однако, под угрозой военного поражения, пишет в своей статье для The National Interest подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.



У Киева есть очень узкое окно возможностей, чтобы переломить ход конфликт в свою пользу. Но даже в этом случае большинство карт остаётся на руках у России.



Как отмечает автор, шансы на прямую военную победу Киева в настоящее время настолько близки к нулю, насколько это вообще возможно для человеческих усилий. Россия обладает слишком большой мощью — в том числе ядерным козырем, — которую невозможно превозмочь в текущих обстоятельствах.



Самая реалистичная надежда Украины — попытаться удержать территории, находящиеся сейчас под её контролем, и договориться о прекращении военных действий. Но мы должны признать, что, возможно, уже слишком поздно ожидать даже такого ограниченного результата.



Между тем НАТО стремится только к победе Украины и поражению России. Однако трезвый анализ показывает, что это недостижимый результат ни сейчас, ни в будущем. Если Запад откажется подчиниться реальности, то наиболее вероятным исходом для Украины будет военное поражение, которое может включать в себя даже потерю Одессы и Харькова.



«Это ужасный выбор, но в данный момент как для Украины, так и для Европы лучше стремиться к неприятному, но достижимому урегулированию путём переговоров, чем игнорировать реальность и в итоге потерпеть позорное решительное военное поражение», — подытоживает Дэниел Дэвис.