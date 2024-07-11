Подполковник США в отставке: Украину ждёт позор, если она и дальше будет отказываться от мира с Россией

11:23
В Химках локализовали пожар в цеху
В МЧС России заявили о локализации возгорания в цеху в подмосковных Химках.
11:22
Кукуян назначен на матч «Зенита» и «Краснодара» в Суперкубке России
Назначены судьи на матч за Суперкубок России, в котором сыграют санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар».
11:21
Дания присоединилась к соглашению о поставке беспилотников ВСУ
В Минобороны Дании сообщили, что страна присоединилась к международному соглашению о поставке украинской стороне 1 млн боевых БПЛА в 2025 году.
11:20
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о раненой жительнице города в результате обстрела со стороны ВСУ.
11:18
В МЭА спрогнозировали рост спроса на нефть в мире в 2024 и 2025 годах
Международное энергетическое агентство (МЭА) подготовило отчёт, в котором прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2024 и 2025 годах.
11:12
Синоптик: в ближайшие дни на юге Хабаровского края значительно похолодает
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о похолодании в некоторых регионах России.
11:10
Источник: «Зенит» близок к трансферу Клаудиньо во «Фламенго» за €18 млн
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо близок к переходу в бразильский «Фламенго».
11:03
ФАС России проверит обоснованность цен на муку
Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность цен на муку у 19 крупнейших производителей.
11:02
СК получил данные о работе «Интернационального легиона» теробороны Украины
В Следственном комитете России рассказали, что получили достоверную информацию о работе «Интернационального легиона» территориальной обороны Украины, в который попадают наёмники.
10:58
Площадь пожара в цехе в Химках выросла до 3000 квадратных метров
В МЧС России заявили, что площадь пожара в цехе в Химках выросла до 3 тыс. кв. м.
10:55
Синоптик Вильфанд: в Крыму уже второй день подряд бьются температурные рекорды
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России.
10:51
Родригес побил рекорд Месси на Кубке Америки
Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес побил рекорд нападающего команды Аргентины Лионеля Месси по количеству голевых передач на одном Кубке Америки.
10:46
Премьер Грузии: санкции США и ЕС в военной сфере не отвечают ожиданиям Тбилиси
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что американские и европейские санкции в области обороны не отвечают ожиданиям Тбилиси на фоне перезагрузки отношений с Западом.
10:42
Гладков: один человек погиб и трое пострадали при атаки БПЛА ВСУ на село Ржевка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и ещё трое пострадали при атаке БПЛА ВСУ на село Ржевка.
10:42
38-летний Нойер намерен остаться в сборной Германии до ЧМ-2026
Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер готов продолжать выступления за сборную Германии.
10:41
СБУ возбудила уголовное дело против губернатора Ярославской области
СБУ возбудила уголовное дело в отношении губернатора Ярославской области Михаила Евраева за помощь российской армии.
10:36
Врио ректора Балтийского федерального университета назначили Максима Дёмина
В Минобрнауки России сообщили о назначении врио ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ) проректора по научной работе вуза Максима Дёмина.
10:35
НАТО: сотрудничество Москвы и Минска несёт негативные последствия для альянса
Страны Североатлантического альянса в своей декларации по итогам саммита заявили, что углубление политического и военного сотрудничества России и Белоруссии якобы несёт негативные последствия для НАТО.
10:33
Невилл назвал позором пенальти в пользу Англии в полуфинале Евро-2024
Бывший футболист сборной Англии Гари Невилл назвал «позорным» решение назначить пенальти в пользу команды «трёх львов» в полуфинале чемпионата Европы — 2024 с Нидерландами.
10:28
Минобороны ФРГ: США разместят дальнобойное оружие в стране на ротационной основе
США разместят в Германии дальнобойные ударные системы на ротационной основе, заявил на радио Deutschlandrundfunk министр обороны ФРГ Борис Писториус.
10:26
ЦБ России расширил перечень признаков мошеннических операций
Центробанк России заявил, что принял решение расширить до шести пунктов список признаков мошеннических операций. Финансовые учреждения России должны ориентироваться на них для предотвращения нанесения вреда россиянам.
10:23
Трусова: свадьба с Игнатовым пройдёт этим летом, гостей будет около ста
Серебряная призёрка Олимпийских игр Александра Трусова раскрыла подробности свадьбы с фигуристом Макаром Игнатовым.
10:20
В Раде пожаловались на неисправность западных средств ПВО
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что некоторые образцы западных систем ПВО, которые были переданы Украине, вышли из строя из-за проблем с ремонтом.
10:14
ФСБ: в Махачкале поймали пытавшегося вывезти из России 54 слитка золота
В ЦОС ФСБ заявили о поимке мужчины, который пытался вывезти из России 54 слитка золота. Он был остановлен в аэропорту Махачкалы.
10:10
16-летний дагестанец Ибрагимов заключил свой первый контракт с МЮ
Вингер Амир Ибрагимов заключил свой первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед».
10:04
Медведев: путь Украины в НАТО должен закончиться исчезновением того и другого
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление о «необратимом пути» Украины в НАТО в декларации по итогам саммита альянса.
09:52
Ван Дейк: после матча арбитр быстро покинул поле, это говорит само за себя
Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк раскритиковал судейство в полуфинале чемпионата Европы с командой Англии.
09:48
Bloomberg: тёплая встреча Моди и Путина расстроила американских чиновников
Американские чиновники расстроились из-за встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным, пишет агентство Bloomberg.
09:48
Попова: в России ботулизмом заразились более 400 человек
В России ботулизмом заразились более 400 человек, двое из них скончались, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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09:39
Карл III поздравил сборную Англии с выходом в финал Евро-2024
Король Великобритании Карл III поздравил сборную Англии с выходом в финал чемпионата Европы — 2024 в Германии.
09:31
МИД: планы США разместить ракеты в ФРГ направлены на ущерб безопасности России
Планы Пентагона о размещении дальнобойных ракет в ФРГ направлены на ущерб безопасности России, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
09:31
Туктамышева выступит в шоу Навки во время контрольных прокатов сборной России
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева выступит в шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе».
09:24
СВР рассекретила документ о планах Франции отправить солдат на Украину
Российская Служба внешней разведки рассекретила донесение о том, что Париж в марте этого года намеревался отправить военнослужащих на Украину.
09:23
Источник: Соболева оштрафовали за тонированный «гелендваген»
Нападающего московского «Спартака» Александра Соболева оштрафовали сотрудники ДПС за тонировку.
09:09
Губерниев: англичане поставят на место испанских выскочек и выиграют Евро-2024
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выход сборной Англии в финал чемпионата Европы — 2024 в Германии.
09:06
Число погибших при взрыве газа в Волгограде возросло до трёх
В коммунальной компании «Концессии водоснабжения» сообщили об обнаружении ещё одного погибшего в результате взрыва газа на насосной станции.
08:56
Володин: группа БРИКС превратилась в один из крупнейших экономических центров
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал группу БРИКС одним из крупнейших экономических центров мира.
08:50
Нуньес швырнул стул в фанатов Колумбии после полуфинала Кубка Америки
Сборная Колумбии одержала победу над командой Уругвая в полуфинале Кубка Америки — 2024 в США.
08:42
FT: на Украине планируют привлечь в ряды ВСУ около 15 тысяч заключённых
Киев намерен мобилизовать примерно 15 тысяч человек из числа заключённых, пишет газета Financial Times.
08:41
В ЕС назвали визит Орбана в Россию нарушением законов Евросоюза
Европейская юридическая служба назвала визит венгерского премьера Виктора Орбана в Россию нарушением законов ЕС, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
08:35
Сборная Нидерландов установила антирекорд в истории чемпионатов Европы
Сборная Нидерландов уступила команде Англии в полуфинале чемпионата Европы — 2024 в Германии.
08:23
Игроки Уругвая подрались с фанатами Колумбии после проигранного полуфинала
Сборная Колумбии одержала победу над командой Уругвая в полуфинале Кубка Америки — 2024 в США.
08:21
Погибшему в зоне СВО военкору Журавлёву поставят памятник в Екатеринбурге
Погибшему в ходе СВО военкору Ростиславу Журавлёву установят памятник в Екатеринбурге, заявил писатель и общественно-политический деятель Захар Прилепин.
08:16
Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных стран
В миссии Китая при Евросоюзе призвали Североатлантический альянс не нарушать мир в АТР и не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных государств.
08:09
Колумбия в меньшинстве обыграла Уругвай и вышла в финал Кубка Америки
Сборная Колумбии одержала победу над командой Уругвая в полуфинале Кубка Америки — 2024 в США.
08:05
Экономист Сакс: декларация НАТО показала нулевой интерес к миру на Украине
Декларация по итогам саммита НАТО показала нулевой интерес со стороны альянса к поиску варианта урегулирования украинского конфликта, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
07:57
МЧС: более 20 человек погибли на водоёмах в России за сутки
Более 20 человек, в том числе один ребёнок, погибли на водоёмах в России за минувшие сутки.
07:51
СВР рассекретила донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
Служба внешней разведки России получила от своего резидента в Киеве данные о поисках американцами альтернативы Владимиру Зеленскому .
07:37
Марочко: офицеры ВСУ признают успехи сил России под Купянском
Командование ВСУ, отвечающее за группировку войск на Купянском направлении, признаёт успехи российских сил под Синьковкой и Петропавловкой Харьковской области.
07:28
ВСУ ведут обстрел села Демидовка в Белгородской области
В мэрии Белгорода сообщили, что село Демидовка Краснояружского района Белгородской области находится под обстрелом ВСУ.