WSJ: хвалёное оружие США споткнулось о российскую РЭБ и опаздывает с модернизацией

Западная военная стратегия опиралась на допущение, что высокоточное оружие позволит победить в любом конфликте с любым противником. Но после украинского конфликта всё больше военных экспертов признают ошибку данного утверждения, российская РЭБ сделала отдельные виды оружия бесполезными, другие значительно потеряли в эффективности. The Wall Street Journal отмечает также, что западные производители не только не успевают модернизировать свои системы к потребностям украинского конфликта, но и не очень-то и хотят.

Летом 2022 года Украина начала получать высокоточные снаряды M982 Excalibur, которые на первых порах, казалось, переломили ситуацию на поле боя в пользу ВСУ. Но, как отмечает The Wall Street Journal, «в течение нескольких недель российская армия начала адаптироваться, используя свои грозные возможности радиоэлектронной борьбы». Уже к середине 2023 года американские высокоточные снаряды с GPS наведением «стали, по сути, бесполезными и больше не используются».

Со схожей судьбой столкнулись и другие образцы высокоточного западного оружия. У некоторых, как, например, Himars, «значительно снизилась точность», другие, например, GLSDB, «полностью вышли из строя» из-за российской РЭБ. Сравнительно эффективными остаются американские ATACMS и франко-британские крылатые ракеты Storm Shadow.

«Пентагон отказывается обсуждать характеристики конкретных систем вооружения США, сославшись на соображения эксплуатационной безопасности», — добавляет американская газета. Но анонимно украинские и западные военные признают, что «это лишь вопрос времени, когда Россия научится снижать его эффективность и повышать показатели перехвата».

Всё больше западных военных экспертов опасаются, что Россия поделится приобретённым опытом с Китаем. Это может поставить под вопрос всю западную военную доктрину, которая «основывалась на убеждении, что точность может победить массу, то есть точно направленные удары могут парализовать более многочисленного противника, снижая необходимость в огромных расходах на войска, танки и артиллерию».

«Мы, вероятно, сделали некоторые неверные предположения, потому что в течение последних 20 лет мы запускали высокоточное оружие против людей, которые ничего не могли с этим поделать», — цитирует The Wall Street Journal бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса. В целом любое боевое столкновение всегда было «игрой в кошки-мышки», где побеждает тот, кто быстрее адаптируется. Газета признаёт, что и в этом западные союзники Киева отстают.

Отдельные страны, столкнувшись с тем, что их оружие неэффективно против российских вооружённых сил, озаботились скоростью модернизации. Например, министр обороны Швеции создал комиссию, призванную убедится, что шведское оружие постоянно модернизируется, учитывая «украинские уроки». Но американские производители не спешат с обновлением. Проблема ещё и в том, что на Украину поступают преимущественно устаревшие модели, в которые, по мнению американской армии, нет смысла вкладывать средств на модернизацию.

Новые типы оружия, напротив, не передаются именно из-за опасений, что Россия сможет найти способы противодействия. «Мы не хотим переучиваться с уроками Украины», — заявил заместитель министра обороны Лаплант на презентации в апреле. По сути, американские чиновники не хотят, чтобы Украина воевала методами США против России, чтобы Москва не смогла подготовиться к столкновению с Америкой. Некоторые украинские и западные аналитики встревожены таким легкомысленным подходом Вашингтона.