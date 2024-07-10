Российские вооружённые силы представляют собой самые эффективные войска в мире, поскольку они успешно приспосабливаются к реалиям на поле боя. А у Североатлантического альянса нет какого-либо «волшебного средства», которое он мог бы использовать против такого действенного подхода, рассказал в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Идея о том, что у НАТО есть решение российского вопроса, абсурдна. Российские вооружённые силы сегодня самые закалённые, опытные и эффективные боевые войска в мире, потому что у них правильный подход. Они стремительно приспосабливаются к реалиям.



То, как они ведут боевые действия с помощью беспилотников, просто уму непостижимо. Они применяют такие средства радиоэлектронной борьбы, которые ставят украинцев в тупик — а те ведь в этом разбираются.





И в НАТО на это реагируют так: «Мы не понимаем, что тут происходит. Всё, что должно было работать, не работает. Почему не работают наши бомбы со спутниковой системой наведения? Они отлично срабатывали в Ираке и Афганистане. Мы же можем использовать бомбы со спутниковой системой наведения… силы спецназа, передовые авиационные наводчики могут их запустить, и мы будем взрывать людей. Замечательно! Мы сверхдержава! Давайте применим их против русских!»





И что же происходит? Их глушат. Они не работают. HIMARS? Заглушили. Не работают. ATACMS тоже глушат всё чаще. Не работают. У России есть средства РЭБ практически против всего, что американцы и НАТО могут отправить на поле боя. И всё потому, что русские постоянно совершенствуют и модернизируют, а затем внедряют эти инновационные средства ведения войны. А НАТО — нет. Так что эта идея о том, что есть какое-то волшебное средство, которое НАТО может применить на поле боя, просто абсурдна.

Дата публикации 07 июля 2024 года.