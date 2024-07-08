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Sky News: у Британии, несмотря на все обещания, нет волшебного краника для помощи Киеву

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Визит нового министра обороны Британии Джона Хили на Украину подчёркивает важность, которую придают новые британские власти помощи Киеву, пишет Sky News. Однако несмотря на обещания дальнейшей военной поддержки, у правительства Кира Стармера «нет волшебного краника, который можно было бы включить», чтобы предложить ВСУ необходимый им объём вооружений.
Sky News: у Британии, несмотря на все обещания, нет волшебного краника для помощи Киеву
AP

Поездка на Украину нового министра обороны Великобритании Джона Хили вскоре после его вступления в эту должность подчёркивает важность, которую новое британское правительство придаёт помощи Киеву, сообщает Sky News.

Однако, несмотря на позитивные заявления о новой военной помощи, у Джона Хили нет «волшебного краника, который он мог бы мгновенно включить», чтобы предложить тот объём оружия и боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов, в котором Киев больше всего нуждается. Более того он берёт на себя руководство военными делами Британии в то самое время, когда после десятилетий упадка оборона Великобритании находится в кризисной ситуации.

Новый британский премьер Кир Стармер не раз подчёркивал, что оборона и национальная безопасность являются первейшими обязанностями его правительства.

Тем не менее в первых публичных заявлениях Стармера не было детального акцента на исправлении ситуации в армии, несмотря на то что мир становится всё более опасным из-за украинского конфликта, из-за угрозы расширения конфликта на Ближнем Востоке и из-за напряжённости в отношениях с Китаем по поводу Тайваня.

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Sky News Великобритания Европа
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