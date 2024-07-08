Sky News: у Британии, несмотря на все обещания, нет волшебного краника для помощи Киеву

Визит нового министра обороны Британии Джона Хили на Украину подчёркивает важность, которую придают новые британские власти помощи Киеву, пишет Sky News. Однако несмотря на обещания дальнейшей военной поддержки, у правительства Кира Стармера «нет волшебного краника, который можно было бы включить», чтобы предложить ВСУ необходимый им объём вооружений.

Поездка на Украину нового министра обороны Великобритании Джона Хили вскоре после его вступления в эту должность подчёркивает важность, которую новое британское правительство придаёт помощи Киеву, сообщает Sky News.



Однако, несмотря на позитивные заявления о новой военной помощи, у Джона Хили нет «волшебного краника, который он мог бы мгновенно включить», чтобы предложить тот объём оружия и боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов, в котором Киев больше всего нуждается. Более того он берёт на себя руководство военными делами Британии в то самое время, когда после десятилетий упадка оборона Великобритании находится в кризисной ситуации.



Новый британский премьер Кир Стармер не раз подчёркивал, что оборона и национальная безопасность являются первейшими обязанностями его правительства.



Тем не менее в первых публичных заявлениях Стармера не было детального акцента на исправлении ситуации в армии, несмотря на то что мир становится всё более опасным из-за украинского конфликта, из-за угрозы расширения конфликта на Ближнем Востоке и из-за напряжённости в отношениях с Китаем по поводу Тайваня.