Politico: разочарованные и рассерженные британцы проголосовали за «перемены»

Разочарованные Консервативной партией и положением дел в стране британцы проголосовали за Лейбористскую партию, так как она пообещала им «перемены», пишет Politico. Впрочем, отмечает издание, жители Соединённого Королевства не возлагают особых надежд на лейбористов, учитывая расплывчатость и ограниченность их предвыборных обещаний.

Ошеломляющая победа Лейбористской партии на выборах в Великобритании стала отражением глубокого разочарования британцев в политике, пишет Politico. Как отмечает издание, эта победа — отражение нарушенных обещаний и подорванного доверия, провала государственных служб, стремительного роста стоимости жизни и коллективного стремления к переменам.

На данный момент дела в Великобритании обстоят не лучшим образом. За последние годы стоимость жизни резко возросла, а налоги остаются самыми высокими с 1950 года. Пациенты Национальной службы здравоохранения, месяцами ожидающие лечения, вынуждены заниматься им самостоятельно. Дороги в стране покрыты выбоинами. Тюрьмы переполнены. Рассмотрение дел о мелких преступлениях в суде занимает шесть месяцев. Давно обещанная реформа социального обеспечения так и не проведена. Всё больше парламентариев оказываются замешаны в скандалах. Городские советы один за другим объявляют о банкротстве. А число нелегальных мигрантов бьёт все рекорды.

Всё это 4 июля подтолкнуло избирателей к лейбористам, предвыборным лозунгом которых было всего одно слово — «перемены». Кир Стармер унаследовал «тревожную, раздробленную, слегка потрёпанную и истощённую страну», но поправить ситуацию лидеру Лейбористской партии будет непросто. И избиратели это знают. Как отмечает Politico, британцы обратили внимание на расплывчатость и ограниченность предвыборных обещаний лейбористов, однако не могли проголосовать за консерваторов, которые не принесли им ничего, кроме «абсолютного разочарования».