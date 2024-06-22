Daily Telegraph: уровень рождаемости в Британии побил очередной антирекорд

По последним данным, рождаемость в Великобритании сократилась почти вдвое по сравнению с 1960 годом, сообщает Daily Telegraph. Только за последнее десятилетие уровень рождаемости упал на 20,5%. Это самое значительное снижение из всех стран G7, и, к сожалению, отражает более широкую тенденцию, когда всё больше молодых людей избегают родительства.

Уровень рождаемости в Великобритании побил очередной негативный рекорд, сообщает Daily Telegraph. Новые данные показывают, что рождаемость сократилась почти вдвое по сравнению с 1960 годом. Это отражает более широкую тенденцию богатых мировых стран, а также является следствием того, что всё больше женщин избегают материнства.

В настоящее время коэффициент рождаемости в Соединённом Королевстве составляет 1,53 ребёнка на женщину. При этом, чтобы хотя бы поддерживать численность населения в стране на нынешнем уровне, этот показатель должен быть не ниже 2,1.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) только за последнее десятилетие уровень рождаемости в стране упал на 20,5%. Это самое значительное снижение из всех стран G7, отмечает издание.

В ОЭСР состоит 38 стран, и, по подсчётам организации, среднее число детей на одну женщину в этих странах сократилось с 3,3 в 1960 году до 1,5 в 2022. В итоге эксперты пришли к выводу, что богатым странам впору готовиться к «будущему с низкой рождаемостью».

В докладе организации также говорится, что нынешняя тенденция может привести к тому, что уже к следующему десятилетию в мире сократится численность населения, а смертность превысит рождаемость впервые за последние 50 лет. Отсюда следует другая проблема — старение населения, которое может оказать «значительное социальное и экономическое давление на правительства».

Сообщается, что эксперты ОЭСР призывают страны с падающим уровнем рождаемости готовиться к пессимистичному сценарию и рассмотреть способы смягчения «экономических и фискальных последствий потенциального сокращения рабочей силы». По их мнению, уже нельзя игнорировать такие факторы как нехватка доступного жилья, поскольку всё большее число молодых людей вынуждены жить со своими родителями.

«Содействие принятию родительских решений требует всесторонней и надёжной поддержки семей. Это включает доступное жильё, ориентированную на семью политику, которая помогает совмещать работу и семейную жизнь, и согласованность с другими государственными стратегиями, которые способствуют доступу женщин к качественной работе и карьерному росту», — приводит DT слова директора ОЭСР Стефано Скарпетта.

Одно время были надежды, что на смену пандемии коронавируса придёт бэби-бум. Однако растущее финансовое давление сыграло свою негативную роль. Высокая плата за детские сады, рос цен на жильё и стагнация заработной платы внесли свою лепту.

По последним данным, Великобритания вошла в число семнадцати стран, относящимися к категории с рекордно низким уровнем рождаемости. Хуже обстоят дела только в Италии (показатель 1,2), Германии (1,2), Канаде (1,3) и Японии (1,3).

Специалисты ОЭСР полагают, что помимо прочего на ситуацию могли повлиять и глобальные кризисы, вроде пандемии, когда у молодых людей возникло «чувство неуверенности и непредсказуемости». К тому же «возросшая нестабильность на рынке труда и жилья» может осложнить решение стать родителями.

Издание подчёркивает, что опасения по поводу стабильного снижения уровня рождаемости в Великобритании звучат уже давно. Экономисты переживают, что это может плохо отразиться на экономическом росте страны. В связи с этим было предложено компенсировать последствия сокращение числа людей трудоспособного возраста за счёт повышения пенсионного возраста или увеличения иммиграции.

Не секрет, что в последние годы молодые люди заводят детей в более зрелом возрасте, чем это было принято раньше. Согласно данным, в настоящее время в состоятельных странах в 2022 году первый ребёнок рождался в среднем в 29 лет, хотя ещё в 2000 году этот показатель был 26 лет.

Эксперты признают, что изменилось отношение к рождению детей. «Молодые мужчины и женщины все чаще находят смысл в жизни вне родительских обязанностей, и наблюдается движение в сторону более широкого признания того, что у них нет детей», — говорится в докладе ОЭСР.

Более того, если сравнить женщин, родивших в 1935 и 1975 годах, то в Эстонии, Италии, Японии, Литве, Польше, Португалии и Испании процент бездетных женщин примерно удвоился.